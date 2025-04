Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los usuarios. Todas las últimas horas del jueves, 29 de abril con un exhaustivo resumen que no puedes dejar pasar:

España llega un mes tarde al objetivo de inmunizar contra el coronavirus al 80% de los mayores de 80 años. A diferencia de otros planes fijados por la Unión Europea, el Gobierno reconoció pronto que no se iba a alcanzar en marzo la vacunación con las dos dosis de la población de más edad.

Carolina Darias, ministra de Sanidad, ha señalado este miércoles que será la comisión de Salud Pública la que decida el viernes qué hacer con las personas con una dosis de AstraZeneca que no pueden recibir la segunda por ser menores de 60 años.

Las comunidades autónomas han notificado este miércoles al Ministerio de Sanidad 8.665 nuevos casos de Covid-19, 4.381 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Estas cifras son inferiores a las del mismo día de la semana pasada, cuando se notificaron 10.232 positivos.

La selectividad de 2021 está al llegar. Apenas quedan unos meses para que todos los estudiantes de España realicen sus exámenes de la Ebau . Serán muchos los que estén atentos a sus notas para poder entrar en el grado que más les guste.

No hay camas en los hospitales, sean privados o estatales. No se encuentran camas UCI para pacientes a punto de asfixiarse por falta de oxígeno. El número de los infectados crece a más de 300.000 cada día desde hace una semana. En Delhi, la capital de la India, ya no se hacen pruebas PCR por razones desconocidas desde hace más de una semana. Hay gente que vende viales del medicamento remdesivir a un precio cien veces mayor de lo que actualmente cuesta y quien pone agua con glucosa o antibióticos en las jeringas para venderlas como remdesivir. Los infectados que se están cuidando en las casas no tienen dónde ir para conseguir oxígeno. Han fallecido familias enteras de golpe, atrapadas sin salida en las entrañas de una pandemia que cada día indica en qué fallamos como humanidad.

Hay un artículo en la Ley de Cambio Climático que amenaza con llevar la norma ante el Constitucional nada más ser aprobada. La clave está en dos puntos que han suscitado el choque entre el Gobierno y las autonomías costeras del norte. Las regiones entienden que hay una modificación encubierta a la Ley de Costas que podría reducir las concesiones y prórrogas a empresas, explotaciones o negocios ubicados en el litoral de dominio público marítimo-terrestre. El Gobierno lo ha negado reiteradamente, pero finalmente este miércoles el PSOE aceptó in extremis una enmienda de Ciudadanos en el Senado para clarificar la redacción de la ley y asegurar que la norma no será aplicada con retroactividad .

«No tourists», repite al otro lado del teléfono Mukut Sharma , un joven de 21 años de la famosa ciudad india de Jaipur. Mientras cursa su cuarto año de carrera, ayuda (o más bien ayudaba) a sus padres en los negocios que estos montaron exclusivamente para el turismo: una tienda de joyas y clases de cocina india . Pero Mukut dice a ABC que la última vez que vio a un turista fue en marzo del año pasado. De hecho, recuerda la fecha exacta en la que vio españoles: « Fue el 16 de marzo de 2020 », detalla como si estuvera marcado en su calendario.