Estar informado sobre las novedades de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del jueves, 27, mayo aquí mismo:

Joe Biden exigió este lunes a la inteligencia de EE.UU. que elabore un informe en un plazo de 90 días sobre el origen de la pandemia de Covid-19, en un momento en el que crece el debate sobre que el brote se produjera por un accidente en un laboratorio de Wuhan (China).

Dominic Cummings empezó su primera intervención frente a los parlamentarios que investigan el manejo de la pandemia del Covid-19 en Reino Unido con un 'mea culpa': «Quiero decirle a todas las familias de los que fallecieron innecesariamente lo mucho que lo siento» y acusó al gobierno de los «errores cometidos», aunque reconoció algunos como propios. El que fuera el asesor más cercano a Boris Johnson, su mano derecha y arquitecto del Brexit , le dio este miércoles al primer ministro una estacada más, durante una intervención que se extendió por siete horas y en la que vertió duras acusaciones no solo sobre el que fuera su jefe y amigo, con quien compartió oficina hasta noviembre del año pasado, cuando fue despedido, sino sobre otros miembros del Ejecutivo.

La incidencia acumulada del coronavirus en España continúa su descenso, que aunque se ha desacelerado en los últimos días, ya registra niveles del 17 de agosto de 2020. Este miércoles, el Ministerio de Sanidad ha situado el indicador en 126,3 casos por cada cien mil habitantes en los últimos 14 días, casi dos puntos inferior a la tasa de la jornada anterior. Sin embargo, seis comunidades y Ceuta acusan pequeños incrementos respecto al martes. Es el caso de Asturias, Baleares, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana y La Rioja, estas dos últimas con dos jornadas seguidas ya al alza. País Vasco es la región donde el virus tiene aún mayor incidencia, con 207,12 casos.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, garantizó este miércoles que habrá suficientes vacunas para aquellos trabajadores esenciales menores de 60 años que opten por la segunda dosis de AstraZeneca. Durante la rueda de prensa al término del Consejo Interterritorial de Salud, la ministra explicó que «la próxima semana llegarán 1,3 millones de dosis de la farmacéutica anglosueca que se sumarán al cerca de un millón de vacunas que las comunidades ya tienen en sus neveras».

Lo que nació con la buena voluntad – dice Correos – de luchar contra la discriminación racial ha terminado por despertar más de una ampolla. En las redes sociales desagrada la campaña que utiliza distintos tonos de color para los sellos, dando el menor valor, 70 céntimos, al negro; mientras que a medida que se «blanquea» la estampa sube de precio hasta llegar al 1,60 céntimos del más clarito. Miles de usuarios han compartido la opinión de que a la compañía pública no le ha dado buen rédito la campaña contra el racismo, pues ha asignado un precio menor y ha devaluado el color negro frente al blanco.

Lena se preparaba para los exámenes de Selectividad cuando la pandemia obligó a cerrar los colegios, en febrero de 2020. Privada desde entonces de las clases y del contacto con sus amigos, desarrolló una ansiedad crónica, aumentó considerablemente de peso y perdió la rutina del sueño. Inmersa en la bulimia y sin poder continuar sus estudios, ha comenzado a autolesionarse . Por eso ha sido incluida por vía de urgencia en un programa de terapia en el que no hay plazas inmediatas para todos los casos que se presentan. La prensa alemana se hace eco de estos procedimientos de triaje en la psiquiatría infantil y juvenil a causa de las masivas consecuencias psicológicas de la pandemia en la franja de población de menor edad. Los médicos se ven obligados a decidir quién es tratado y quien no en las clínicas psiquiátricas infantiles, que no están preparadas para semejante demanda. «Hay enfermedades psiquiátricas en una escala que nunca antes habíamos visto», dice el doctor Jakob Maske, portavoz de la Asociación de Pediatras de Berlín. «La psiquiatría infantil y adolescente está llena, no podemos con tantos pacientes a la vez y se está llevando a cabo un triaje». Esto significa, según Maske, que aquellos niños y adolescentes en los que no se aprecia un riesgo de suicidio y que «solo» padecen depresión , tienen que esperar para recibir tratamiento.