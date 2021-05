Últimas noticias y última hora de hoy jueves, 27, mayo 2021 en internacional El contenido más fundamental de hoy, jueves, 27, mayo 2021, en las últimas noticias de internacional. Consulta la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el más práctico resumen de noticias de hoy.

Actualizado: 27/05/2021 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si quieres estar al día de todas las novedades informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los imprescindibles titulares del jueves, 27 de mayo que no te deberías perder, como estos:

Diez millones de dólares. Ese es el precio fijado por el Departamento de Estado de Estados Unidos a cambio de cualquier pista que conduza al paradero de Hugo Carvajal, el que fuera jefe de Contrainteligencia de Venezuela con Hugo Chávez y que en marzo de 2020 pasó a engrosar la lista de buscados por Antidroga bajo recompensa. La cantidad no es nueva, como tampoco la persecución. Pero este miércoles no era Washington quien difundía la noticia sino la Embajada de Estados Unidos en España que, por primera vez, mueve ficha en este asunto. No es casual.

Al menos ocho personas han muerto este miércoles en un tiroteo en unas instalaciones de tren ligero en el centro de San José, en California (EE.UU.). El sospechoso, al parecer empleado de la autoridad de transportes de la zona, también ha perecido.

Angélica Flores, esposa del que fue jefe de Contrainteligencia de Venezuela Hugo Carvajal, denunció este miércoles que Estados Unidos actúa como «en el lejano oeste» al reactivar en España la recompensa de diez millones de dólares que viene ofreciendo por una pista que conduzca a la localización de su marido, en paradero desconocido desde noviembre de 2019. Afirma que se están vulnerando sus derechos, sobre todo a la presunción de inocencia.

El Gobierno suizo aseguró este miércoles que no tiene conocimiento de ninguna amenaza de bomba que, según el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, obligó a un avión de pasajeros de Ryanair a ser desviado y a aterrizar en Bielorrusia. Acción que llevó a la inmediata detención de Protasévich, un periodista crítico con el presidente, tras el aterrizaje.

Las teorías de la conspiración suelen ser el último refugio de los autócratas. Desde los líderes soviéticos en su momento hasta Ahmadinejad en Irán o Mugabe en Zimbabue, y más recientemente Maduro en Venezuela, todos recurrieron a las más disparatadas coartadas. En Europa todavía resiste el último gran dictador, que no es precisamente ajeno a las conspiraciones: Alexánder Lukashenko.

Bashar Al Assad superó por segunda vez desde el inicio de la guerra el trámite de unas elecciones presidenciales en las que la única incógnita es conocer lo cerca que quedará de obtener el cien por cien de los votos. Desde 2014, los sirios pueden elegir entre tres candidatos y esta vez Abdulá Salum Abdulá, del Partido Socialista Unionista (SUP), y Mahmud Ahmad Marai, de la Unión Democrática Árabe Socialista (DASU), partido opositor autorizado por Damasco, pusieron sus nombres en las papeletas junto al de Assad para cumplir con lo que la oposición y la comunidad internacional calificaron de «farsa electoral». Assad y su esposa Asma eligieron Douma para depositar sus papeletas, uno de los lugares más castigados por la guerra en el cinturón rural de la capital, y aseguró ante los medios que las críticas a a las elecciones «no tienen ningún valor».