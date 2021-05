Últimas noticias de España hoy jueves, 27 de mayo del 2021 Repasa las últimas noticias del día 27 de mayo del 2021. Averigüe la última hora de los sucesos que ocurren en España de ABC.es. El conciso resumen del día en 6 noticias de actualidad para estar informado.

Estar informado sobre las últimas noticias de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del jueves, 27, mayo aquí mismo:

Felipe González se muestra contrario a la aplicación del indulto a los líderes independentistas presos: «En estas condiciones yo no daría el indulto», ha dicho. El expresidente del Gobierno destaca que para el indulto es fundamental «el arrepentimiento» que se recoge en la norma que lo regula. González ha reivindicado que en España los independentistas «viven en una democracia bastante madura». Y recuerda que la española es «una constitución no militante» pero que «lo que no admite es que nadie unilateralmente rompa la Constitución».

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado la invitación del Parlamento Europeo para participar en una audición especial acerca de la reforma de la legislación sobre migración y asilo, un proyecto legislativo esencial para España como se ha visto con los recientes acontecimientos en Ceuta. El acto está organizado precisamente por el presidente del Comité de Libertades Públicas (LIBE), el socialista español Juan Fernando López Aguilar, que había sido ministro de Justicia en España.

Vox presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que los independentistas Adelina Escandell y Josep María Reniu, de ERC, sean despojados de su condición de senadores por la fórmula que emplearon para acatar la Carta Magna. Desde el partido que preside Santiago Abascal defienden que no es válida, habida cuenta del discurso que formularon en su juramento.

Efectivos de bomberos localizaron este martes el cadáver calcinado de una persona en los restos de una chabola que ardió el pasado 15 de mayo en el incendio de una zona de chopos en Tudela. Según han informado fuentes del Gobierno de Navarra, el pasado 15 de mayo, a las 15.07 horas, los bomberos se movilizaron para extinguir un incendio que se había declarado en una chopera en una zona conocida como la Badina. Un incendio en el que ardió una "frágil chabola" hecha con ladrillos. Contaron con la colaboración de la Policía Nacional y la Policía Municipal de Tudela.

Los presos de Esquerra se hicieron los irreductibles, dejando sin respuesta la pregunta del Tribunal Supremo sobre si deseaban ser indultados, pero es la primera y casi única condición que los republicanos le han puesto al Gobierno para aprobar los presupuestos y garantizar la estabilidad parlamentaria. En ERC «los indultos serán bien recibidos, como un gesto que cancelará agravios y suavizará las tensiones». Pero no sólo Esquerra, por tener encerrado a su líder natural, Oriol Junqueras, va a saludar la llegada de las medidas de gracia. También el sector pragmático de Junts, encabezado por Jordi Sànchez, celebra poder salir de la cárcel. «Que haya habido investidura y se haya pactado el Govern no puede desligarse de la inminencia de los indultos», señalan fuentes cercanas al expresidente de la ANC. «Sànchez quiere hacerlo bien, gobernar bien, que el engranaje de la coalición funcione, y para ello es indispensable una buena relación entre socios pero también con el Gobierno».

La Comunidad Valenciana ha registrado un ligero repunte de los casos de coronavirus, al acercarse a los 200 contagiados desde la última actualización, en la que es la cifra diaria más elevada de positivos del último mes, desde el pasado 29 de abril.