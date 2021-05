Últimas noticias del jueves, 27 de mayo del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora de deportes Entérate de las noticias de última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en deportes. Descubre las últimas noticias del día 27 de mayo del 2021 y el resumen más completo de ABC.es. Infórmate con la mejor información de las secciones del periódico para estar actualizado.

Si quieres estar al día de todas las novedades informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los mejores titulares del jueves, 27 de mayo

Zinedine Zidane ya no es el entrenador del Real Madrid. El francés, tras un breve período de reflexión, ha comunicado a Florentino Pérez que no desea continuar dirigiendo el banquillo blanco y ha dado por terminada su segunda etapa como técnico madridista. Una mucho menos prolífica que la primera, pues se va con solo una Liga y una Supercopa, alcanzadas ambas en 2020 y sin haber podido lograr ningún título en la temporada que acaba de terminar.

El Real Madrid ya conoce la renuncia de Zinedine Zidane, que ha decidido no continuar como entrenador del equipo, y busca ya un sustituto para el francés. Suenan nombres desde hace semanas y a ellos se van uniendo en las últimas horas muchos otros, pues el banquillo blanco es uno de los más jugosos del panorama mundial.

El nombre de Gerónimo Rulli (La Plata, Argentina, 1992) ya ha entrado en los anales de la historia del Villarreal tras su lanzamiento a la escuadra y su parada a David De Gea en la tanda de penaltis de la final de la Europa League. Cuando las grandes citas acaban en empate y tienen que decidirse desde los 11 metros, el fútbol se transforma en un deporte individual, un asunto que convierte al futbolista en héroe o en villano en cuestión segundos. Y, por la cantidad de oportunidades que tiene para intervenir en una ronda de penaltis, el portero suele ocupar ese disfraz.

Es difícil encontrar un equipo con una comunión tan profunda entre sus futbolistas y la dirigencia como la que existe en el Villarreal, flamante campeón de la Europa League, el primer título de su historia. Y en realidad la receta es fácil: confianza, cariño y pagar al día. Fernando Roig, su presidente, practica las tres desde que hace 24 años decidiera invertir en un pequeño club, entonces en Segunda, que apenas congregaba 2.000 espectadores cada domingo. Ahora, casi un cuarto de siglo después, el Villarreal se codea con la élite europea y maneja un presupuesto de 117 millones de euros, el séptimo más alto del fútbol español. Nadie cuestiona que el máximo responsable de este crecimiento es su presidente.

Muchos, casi todos, y es muy probable que también el club, flaqueamos con Zidane en algún momento de la temporada. Todo lo malo suyo como entrenador parecía demasiado evidente: un conservadurismo casi maniático con los jóvenes, el eterno retorno del núcleo del vestuario, un manejo dudoso de los recursos (Odegaard) y cierto atolondramiento para reaccionar en los partidos. Todo eso sucedió, pero luego llegó otra cosa. Zidane se aferró a su idea con esa suprema terquedad suya y su equipo, el mismo de siempre, comenzó a jugar, a ganar, a competir. Semifinales de la Champions y subcampeonato. En Europa no pudo ir más allá, tocó un límite; en Liga tuvo muy mala suerte. Pero el resultado es que ganó al Inter, al Liverpool, al Borussia, al Atlético y al Barcelona. Zidane consiguió, de un modo callado, lo que Mourinho: alterar las hegemonías. El Madrid perdía mucho con el Barcelona y él cambio la tendencia. Lo mismo en los derbis. Simeone reequilibró los partidos entre el Madrid y el Atlético, pero desde que llegó Zidane (que perdió 0-1 el primero), lo normal es que el Madrid gane o empate. Solo perdió en verano, una Supercopa y el amistoso. Simeone no volvió a ganarle. Esa vuelta a la hegemonía blanca no se ha dicho, o se ha dicho poco, y se mantuvo este año en que el equipo pareció lastrado por el gol como aquella temporada de los cinco subcampeonatos de Di Stéfano en el 83.

El Real Madrid ha anunciado esta mañana que Zidane deja el cargo de entrenador del primer equipo y cierra, de esta manera, sus segunda etapa al frente del banquillo blanco. Pese a que el verano es largo, el Real Madrid tiene previsto anunciar sus sustituto lo antes posible. Allegri, uno de los candidatos, está cerca de firmar con la Juventus, por lo que la lista de futuribles la forman actualmente tres técnicos de diferentes perfiles: Raúl González (Castilla), Mauricio Pochetinno (PSG) y Antonio Conte (libre).