Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de sus lectores. Todas las últimas horas del jueves, 27 de mayo con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

Joe Biden exigió este lunes a la inteligencia de EE.UU. que elabore un informe en un plazo de 90 días sobre el origen de la pandemia de Covid-19, en un momento en el que crece el debate sobre que el brote se produjera por un accidente en un laboratorio de Wuhan (China).

Diez millones de dólares . Ese es el precio fijado por el Departamento de Estado de Estados Unidos a cambio de cualquier pista que conduza al paradero de Hugo Carvajal , el que fuera jefe de Contrainteligencia de Venezuela con Hugo Chávez y que en marzo de 2020 pasó a engrosar la lista de buscados por Antidroga bajo recompensa. La cantidad no es nueva, como tampoco la persecución. Pero este miércoles no era Washington quien difundía la noticia sino la Embajada de Estados Unidos en España que, por primera vez, mueve ficha en este asunto. No es casual.

Felipe González se muestra contrario a la aplicación del indulto a los líderes independentistas presos: «En estas condiciones yo no daría el indulto », ha dicho. El expresidente del Gobierno destaca que para el indulto es fundamental « el arrepentimiento » que se recoge en la norma que lo regula. González ha reivindicado que en España los independentistas «viven en una democracia bastante madura». Y recuerda que la española es « una constitución no militante » pero que «lo que no admite es que nadie unilateralmente rompa la Constitución».

Dominic Cummings empezó su primera intervención frente a los parlamentarios que investigan el manejo de la pandemia del Covid-19 en Reino Unido con un 'mea culpa': «Quiero decirle a todas las familias de los que fallecieron innecesariamente lo mucho que lo siento» y acusó al gobierno de los «errores cometidos», aunque reconoció algunos como propios. El que fuera el asesor más cercano a Boris Johnson, su mano derecha y arquitecto del Brexit , le dio este miércoles al primer ministro una estacada más, durante una intervención que se extendió por siete horas y en la que vertió duras acusaciones no solo sobre el que fuera su jefe y amigo, con quien compartió oficina hasta noviembre del año pasado, cuando fue despedido, sino sobre otros miembros del Ejecutivo.

La incidencia acumulada del coronavirus en España continúa su descenso, que aunque se ha desacelerado en los últimos días, ya registra niveles del 17 de agosto de 2020. Este miércoles, el Ministerio de Sanidad ha situado el indicador en 126,3 casos por cada cien mil habitantes en los últimos 14 días, casi dos puntos inferior a la tasa de la jornada anterior. Sin embargo, seis comunidades y Ceuta acusan pequeños incrementos respecto al martes. Es el caso de Asturias, Baleares, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana y La Rioja, estas dos últimas con dos jornadas seguidas ya al alza. País Vasco es la región donde el virus tiene aún mayor incidencia, con 207,12 casos.

Real Madrid, Barcelona y Juventus , los tres clubes supervivientes del proyecto inicial de crear una Superliga europea, han reaccionado de forma conjunta a la decisión de la UEFA de abrirles un expediente sancionador, lo que en la práctica supone una amenaza velada de descalificación de la Champions durante una o dos temporadas.