Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy , ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los más importantes titulares del jueves, 25 de febrero que no te deberías perder, como estos:

«Acababa de nacer y tenía un poquito de hipotermia. Lo abracé, me agarró el mío con su dedito y se lo llevó a la boca como para querer mamar. Lo único que yo hacía era mirarlo y decirle: 'No te pares, quédate aquí, calentito a mí'». Rocío es la sanitaria de 26 años que el martes dio otra oportunidad en la vida a un recién nacido que encontró abandonado en una caseta derruida en Torrijos. «Pensé en ir a mi casa, dejar mis perros y volver. Doy gracias a que no lo hice; si no, el niño estaría muerto» , cuenta a ABC.

El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez (Ciudadanos), ha denunciado este miércoles haber sufrido «presiones, intoxicaciones» y «ataques personales» para no levantar la inmunidad europarlamentaria del expresidente de Cataluña Carles Puigdemont , tal y como ha solicitado el Tribunal Supremo a la Eurocámara para poder juzgar al político independentista en España.

El presidente de la Generalitat Valenciana , Ximo Puig , anunciará este jueves las medidas de la desescalada de las restricciones por el coronavirus que entrarán en vigor a partir de la próxima semana.

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha afirmado esta tarde ante e juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre recibió 60.000 euros de una constructora en la sede del partido en la calle Génova estando presente él mismo, el también extesorero Álvaro Lapuerta y el exnúmero dos de la región Francisco Granados .

El extesorero del PP Luis Bárcenas ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre recibió 60.000 euros en efectivo de una constructora en la sede del partido en la calle Génova en su presencia y estando reunida con el difunto extesorero Álvaro Lapuerta y el exnúmero dos de la región Francisco Granados. Aguirre, que tacha la acusación de «mentira», ha anunciado una querella por falso testimonio.

El PSC ha entregado a En Comú Podem un documento, extensible al resto de fuerzas políticas, para 'cerrar el paso a la extrema derecha en las posiciones institucionales del Parlament', Así, los socialistas quieren que los grupos políticos eviten que Vox (al que no se le cita en el texto) tenga representación en la Mesa de la Cámara autonómica, en las mesas de las comisiones y, principalmente, no se firmen iniciativas parlamentarias con el partido de Ignacio Garriga.