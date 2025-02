Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los usuarios. Todas las últimas horas del jueves, 25 de febrero con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

Preocupación, rabia, desesperación. Las manos que Casemiro se echa a la cabeza cuando el árbitro, el alemán Stieler, le muestra la cartulina amarilla no son del brasileño, son metafóricamente las de Zidane. El centrocampista defensivo no podrá disputar el encuentro de vuelta frente al Atalanta, por sanción de la UEFA, una baja muy importante para el Real Madrid porque no posee un recambio específico de esa posición.

El PSG sigue dando vueltas a la renovación de Mbappé , cuya decisión final, según confirmó Leonardo, se conocerá muy pronto. El jugador tiene sobre la mesa la oferta del club galo , pero duda sobre si aceptarla o buscar un nuevo horizonte a partir del próximo verano.

El padre de Alisson Becker , portero del Liverpool, ha fallecido en Brasil mientras nadaba en un lago situado en su propiedad. Jose Becker , de 57 años, se ahogó mientras nadaba, según confirmaron las autoridades locales.

Joan Laporta ha decidido dar un golpe de efecto cuando faltan diez días escasos para que se celebren las elecciones. El expresidente ha presentado su proyecto deportivo rodeado de jugadores míticos que le han dado su apoyo. Laporta estuvo acompañado por Rafa Yuste , que sería el responsable de la parcela deportiva de su candidatura; Xavier Budó, experto en ‘mentoring’ y desarrollo de talento deportivo y Jordi Mompart, profesor de Física de la UAB y experto en tecnologías cuánticas. Entre los asistentes estaban José Ramón Alexanko, ex capitán del Dream Team y que ya fue responsable de la cantera bajo su mandato; Sergi Barjuán, Víctor Valdés, Pichi Alonso y Víctor Muñoz . Además, Laporta también contó con el apoyo de Xavi Llorens, exentrenador del equipo femenino, y de Albert Benaiges, ex coordinador de La Masia y que había sido anunciado por Víctor Font en su organigrama, lo que provocó un amarga crítica del empresario de Granollers. Otro de los presentes fue Mateu Alemany , quien apunta a tener un rol importante en la parcela deportiva si Laporta gana las elecciones. El exdirigente también mostró vídeos de apoyo de Deco, Rafa Márquez y Samuel Eto'o .

El Barcelona entra en la recta final de la campaña electoral, que desembocará el próximo 7 de marzo con la elección de un nuevo presidente que sucederá a Josep Maria Bartomeu . Joan Laporta, Víctor Font y Toni Freixa están dando el último impulso a sus propuestas para acabar de convencer a los socios indecisos . Y uno de los temas más recurrentes es el Real Madrid. El primer golpe de efecto ya lo logró Laporta cuando colgó una lona gigantesca con su foto junto al estado Santiago Bernabéu y el lema «Ganas de volver a veros». Ahora es Toni Freixa el que ha iniciado una agresiva campaña para ganarse a los socios. Tras asegurar este pasado lunes que, si era escogido mandatario, aseguraba que estaría en disposición de fichar a un defensa y a Haaland y Mbapppé, ahora ha iniciado una campaña publicitaria cargando contra el VAR, el Real Madrid y Joan Laporta.

A pesar de la decepción que supuso la elección de Tokio para los Juegos de 2020, Madrid nunca se ha bajado del todo de la carrera olímpica. Es algo que tiene en el horizonte y solo espera la oportunidad propicia para volver a lanzarse a la aventura. Ocasión que podría llegar en 2036 y por eso la decisión tomada ayer por la Comisión del COI, que nombró a Brisbane como candidata preferencial para 2032 , allana un poco más el camino de la capital española hacia el sueño olímpico.