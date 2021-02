Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de cultura del jueves, 25 de febrero del 2021 El contenido más fundamental de hoy, jueves, 25, febrero 2021, en las últimas noticias de cultura. Entérate de la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el más variado resumen de noticias de hoy.

Cuando, allá por 1973, un espectral y extraterrestre David Bowie aparecía en la pantalla cantando aquello de si había vida en Marte, nuestro alien favorito no hacía otra cosa que elevar a la categoría de himno pop una fascinación casi tan antigua como la humanidad y formular en voz alta una pregunta que ya debía acompañar los vistazos nocturnos al cielo de pongamos, la antigua Mesopotamia. «Imagínense el cielo prístino de Babilonia, sin contaminación lumínica, y de repente hay una estrella que se mueve. Y es roja. Es un primer elemento díscolo: un planeta rojo, oxidado y que se asocia al dios de la guerra en casi todas las culturas», explica Juan Insúa, comisario de la exposición ‘Marte. El espejo rojo’, en un intento por acortar las razones de tan longeva y provechosa historia de amor y fascinación.

«Lo único que siempre me las he arreglado para hacer, ya sea en casa o de viaje, es escribir canciones nuevas». Así ha anunciado Paul McCartney en Twitter el lanzamiento de un libro titulado 'The Lyrics' ('Las Letras'), que saldrá el 2 de noviembre. «En este extraordinario libro», dice el tuit, «Paul relata su vida y su arte a través del prisma de 154 canciones».