Últimas noticias del jueves, 25 de febrero del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora El contenido más importante de hoy, jueves, 25, febrero 2021, en las últimas noticias. Consulta la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el más variado resumen de noticias de hoy.

Actualizado: 25/02/2021 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las últimas noticias de hoy, en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de sus lectores. Todas las últimas horas del jueves, 25 de febrero con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este miércoles, tras las informaciones adelantadas por ABC, que «no ha lugar» a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, en una situación de pandemia y hace un llamamiento a la «responsabilidad». «La situación epidemiológica no lo permitiría», ha zanjado Darias, en claro aviso y matiz a las dirigentes del Ministerio de Irene Montero, que ayer animaron a volver a tomar las calles, así como a la Comisión del 8-M, la principal plataforma feminista que se mantiene en que se manifestará en las calles.

«Acababa de nacer y tenía un poquito de hipotermia. Lo abracé, me agarró el mío con su dedito y se lo llevó a la boca como para querer mamar. Lo único que yo hacía era mirarlo y decirle: 'No te pares, quédate aquí, calentito a mí'». Rocío es la sanitaria de 26 años que el martes dio otra oportunidad en la vida a un recién nacido que encontró abandonado en una caseta derruida en Torrijos. «Pensé en ir a mi casa, dejar mis perros y volver. Doy gracias a que no lo hice; si no, el niño estaría muerto», cuenta a ABC.

La incidencia acumulada mantiene en nuestro país su tendencia a la baja y lo hace desde finales de enero, cuando alcanzó su pico (casi 900 casos por cada 100.000 habitantes). Si bien ayer España salió por primera vez del nivel máximo de alerta y cifró su incidencia en 235 casos, hoy son sólo dos regiones las que se sitúan por encima del máximo umbral de riesgo: la Comunidad de Madrid (con una incidencia de 339 contagios) y el País Vasco (274).

La Delegación del PP en el Parlamento Europeo ha pedido a la UE la destitución del embajador comunitario en La Habana, Alberto Navarro, por haberse posicionado con sus últimas actuaciones junto al régimen castrista.