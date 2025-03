Aquí, los titulares del día donde, además, podrás leer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día jueves, 24 de septiembre en el mundo y en España:

Sanidad ha notificado este miércoles 11.289 nuevos contagios , de los que 4.143 se han registrado en las últimas 24 horas. Una cifra que supera en 1.000 casos a la de ayer. En total son ya 693.556 las personas cuyo positivo se ha confirmado a través de una PCR o IgM.

Este miércoles el PSOE y Unidas Podemos han presentado sus enmiendas a la Lomloe, mas conocido como «Ley Celaá», texto que nació cuando el PSOE gobernaba en solitario y que hoy Unidas Podemos dejó claro que «saldrá como una ley de educación del Gobierno de coalición». Así lo señaló Javier Sánchez , diputado y responsable de Educación de Podemos en una rueda de prensa en el Congreso.

Los estudios que miden si una comunidad ha desarrollado anticuerpos contra la Covid-19 muestran aún porcentajes promedio por debajo del 10% , por lo que la mayor parte de la humanidad sigue siendo susceptible a la enfermedad, destacó hoy una experta de la Organización Mundial de la Salud (OMS)

El exministro del Interior y actual presidente de la Federación One of Us, Jaime Mayor Oreja, es uno de los cien firmantes del manifiesto contra la ley de eutanasia . El exeuroparlamentario se ha sumado a un nutrido grupo de médicos, académicos, empresarios y representantes de la sociedad civil que --aglutinados bajo la plataforma «Los 7.000» -- han alzado su voz para pedir al Congreso de los Diputados que detenga la tramitación de esta nueva norma, ya que consideran que sin los cuidados paliativos adecuados, la eutanasia aboca a los enfemos a elegir entre «vivir con dolor o morir a manos de un médico».

La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson (J&J) comenzó ayer la fase III de un ensayo clínico con 60.000 personas para saber si su vacuna contra el Covid-19 funciona con una única dosis . Esta vacuna es la que se está probando ahora en tres hospitales españoles, en Madrid y Santander.