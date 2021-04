Últimas noticias y última hora de hoy jueves, 22, abril 2021 en deportes Entérate de las noticias de última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en deportes. Descubre las últimas noticias del día 22 de abril del 2021 y el resumen más completo de ABC.es. Infórmate con la mejor información de las secciones del periódico para estar al día.

Actualizado: 22/04/2021 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Aquí, los titulares del día donde, además, podrás conocer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día jueves, 22 de abril en el mundo y en España:

La Superliga, un proyecto que agoniza solo tres días después del anuncio de su nacimiento, se manejó con sigilo y en un círculo cerrado para evitar filtraciones, y personajes de máxima relevancia en los clubes 'fundadores' no llegaron a enterarse de que el pasado domingo era el día de la presentación oficial. Es el caso de Paolo Maldini, director deportivo del Milán, que este miércoles ha afirmado que «nunca he estado involucrado en esas negociaciones. Se decide a niveles más altos. Me enteré el domingo por la noche, como el resto, pero eso no me exime de pedir disculpas al aficionado que se haya sentido traicionado».

La UEFA ha confirmado este miércoles a Bilbao que no será sede de la próxima Eurocopa y, por lo tanto, San Mamés no acogerá los partidos de la selección española previstos para la fase de grupos.

El italiano Fabio Fognini fue expulsado del trofeo Conde de Godó durante el partido que disputaba contra el español Bernabé Zapata por haber, presuntamente, insultado a un juez de línea.

Durante las últimas 72 horas en el mundo del fútbol no se ha jugado ni un solo partido de los que dentro de un siglo aún será recordado, pero hay encuentros que no necesitan disputarse sobre un campo de hierba y con unas gradas a rebosar para que pasen a la historia del deporte favorito del planeta. La Superliga europea es el máximo ejemplo de ello.