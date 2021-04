Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora del jueves, 22 de abril del 2021 Averigua las últimas noticias del día de hoy. El más completo resumen de las noticias de última hora del día 22 de abril del 2021 en ABC.es. Revisa las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Actualizado: 22/04/2021 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las últimas noticias de hoy, en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los lectores. Todas las últimas horas del jueves, 22 de abril con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

El próximo 4 de mayo tendrán lugar las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid. Los madrileños tendrán que acudir a las urnas para elegir entre un total de 20 partidos diferentes a sus representantes en la Asamblea después de su disolución.

Europa empieza ver la luz al final del túnel, o al menos, los primeros destellos. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, en su acrónimo inglés) ha lanzado las primeras recomendaciones para relajar el uso de mascarillas, la distancia física o la realización de test, pruebas PCR o cuarentenas a medida que avanza la vacunación. Aunque, de momento, solo afecta a las personas que han tenido la suerte de inmunizarse.

Sigue en directo el debate de Telemadrid en ABC. El único debate electoral en el que, por ahora, se verán las caras los seis candidatos de las elecciones de Madrid del 4 de mayo. Isabel Díaz Ayuso (PP), Pablo Iglesias (Unidas Podemos), Ángel Gabilondo (PSOE), Mónica García (Más Madrid), Edmundo Bal (Ciudadanos) y Rocío Monasterio (Vox) expondrán sus propuestas electorales en materia de empleo, impuestos, transporte público, ayudas sociales, la situación sanitaria en la región o la crisis económica, entre otros temas clave. El debate de estas elecciones madrileñas organizado por Telemadrid está dividido en seis bloques y durará dos horas.

La Superliga, un proyecto que agoniza solo tres días después del anuncio de su nacimiento, se manejó con sigilo y en un círculo cerrado para evitar filtraciones, y personajes de máxima relevancia en los clubes 'fundadores' no llegaron a enterarse de que el pasado domingo era el día de la presentación oficial. Es el caso de Paolo Maldini, director deportivo del Milán, que este miércoles ha afirmado que «nunca he estado involucrado en esas negociaciones. Se decide a niveles más altos. Me enteré el domingo por la noche, como el resto, pero eso no me exime de pedir disculpas al aficionado que se haya sentido traicionado».

España donará entre el 5% y el 10% de las vacunas adquiridas a lo largo de todo 2021 a los países de América Latina. Así lo ha anunciado Pedro Sánchez durante su intervención en la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebra en Andorra.

La decisión de la organización de incluir al régimen de Nicolás Maduro como representante de Venezuela está empañando la XXVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrollaba en un espíritu de colaboración como base para hacer frente a la pandemia y a sus duras consecuencias económicas.