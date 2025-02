Aquí, los titulares del día donde, además, podrás informarte de todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día jueves, 20 de agosto en el mundo y en España:

La entidad Dulce Revolución reunió este martes a un millar de personas en Sant Pere de Ribes (Barcelona), la mayoría de ellas sin mascarillas y sin respetar las distancias de seguridad, para volver a denunciar la gestión que se hace desde las administraciones de la COVID-19.

Una joven enfermera valenciana, María Ramírez , ha difundido un testimonio desgarrador sobre la desmoralización que le causan los negacionistas del coronavirus , en un vídeo que se ha hecho viral en redes sociales, compartido por infinidad de internautas en el que anuncia que se retira un tiempo del trabajo porque no puede más.

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea , ha asegurado que no le importaría tener como compañera a la exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo . «Quede claro que ni tengo las llaves, ni siquiera el mango de la puerta. Pero no, no me importaría nada de nada tenerla como compañera », ha afirmado el político de Ciudadanos a través de su perfil de Twitter.

Las respuestas a los discursos de Miguel Bosé sobre el coronavirus y la pandemia que azota a todos los países tardaron segundos en vertirse en las redes sociales, y ahora también se han plasmado en las calles de Valencia de la mano del artista urbano J.Warx . Este ha plasmado su arte en un grafiti ubicado en una calle del barrio del Carmen, y en él el cantante español queda ridiculizado con una referencia que solo los más frikis de «Los Simpson» saben apreciar al 100%.

El Comité Permanente de Ciudadanos (Cs) ha mantenido hoy una reunión extraordinaria en la que ha decidido que Carlos Carrizosa sea el candidato de la formación en las elecciones a la presidencia de la Generalitat, aún sin fecha, en sustitución de Lorena Roldán.

Del 1 al 5 de septiembre, el Ayuntamiento de Noblejas realizará unas 800 pruebas PCR entre su población de 1 a 25 años no enfermos de Covid-19 y a los trabajadores de los centros educativos. A través del laboratorio Eurofins Megalab S.A., el ayuntamiento se propone colaborar con la autoridad sanitaria, y con sus propios recursos quiere prevenir y detectar casos asintomáticos y romper las cadenas de contagio , así como obtener una fotografía de fiabilidad sanitaria antes del arranque del nuevo curso 2020-2021 valorando la prevalencia de la engfermedad en la población escolar del municipio.

El aumento de pacientes Covid en las últimas semanas empieza a hacer mella en los hospitales madrileños. El 12 de Octubre, el Gregorio Marañón y el de Móstoleshan suspendido para esta semana parte de su actividad quirúrgica y de sus consultas, una medida que se levantará o se prolongará en función de la evolución.