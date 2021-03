Últimas noticias de España hoy jueves, 18 de marzo del 2021 Repasa las últimas noticias del día 18 de marzo del 2021. Infórmese la última hora de los sucesos que ocurren en España de ABC.es. El breve resumen del día en 7 noticias de actualidad para estar informado.

Las últimas noticias de hoy, en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los lectores. Todas las novedades del jueves, 18 de marzo con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

Cinco meses después de su polémica salida nocturna en un bar de copas incumpliendo el horario de cierre y de tener que pedir perdón a la ciudadanía por su conducta poco ejemplar, Francina Armengol ha vuelto a saltarse sus propias restricciones. La presidenta del Govern balear asistió este lunes a una comida junto con otras ocho personas en el salón de plenos del Ayuntamiento de Ibiza el mismo día que los bares y restaurantes de la isla abrían tímidamente sólo sus terrazas tras más de dos meses cerrados.

La diputada de Ciudadanos por Alicante, Marta Martín, ha presentado hoy su renuncia al acta. Su marcha se diferencia de la de su compañero Pablo Cambronero, que ayer anunció que pasa al Grupo Mixto. Martín llegó a formar parte en los primeros meses de 2016 del equipo negociador que logró un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez.

La Asamblea de la Región de Murcia ha rechazado por 23 votos en contra, 21 a favor y una abstención la moción de censura con la que el PSOE y Ciudadanos han intentado derribar el Gobierno del popular Fernando López Miras. Hasta Murcia se desplazó el presidente del PP, Pablo Casado para respaldar al barón regional que ha conseguido hacer fracasar la operación política diseñada por La Moncloa para expulsar al PP del Gobierno.

La Audiencia de Jaén ha acordado la puesta en libertad de los dos agentes de Linares encarcelados hace un mes tras propinar una paliza a un vecino de esa ciudad, Carlos Mendoza, y a su hija. La Sección Segunda ha atendido el recurso de su defensa y no ha fijado ninguna fianza. Impone a los policías una orden de alejamiento de la víctima de 200 metros y comparecencias quincenales en el juzgado. Contra la decisión no cabe recurso por lo que los agentes ingresados en la prisión de Sevilla quedarán libres en las próximas horas. La Fiscalía y la acusación particular se habían opuesto a la libertad.

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, asiste como espectador a la segunda jornada de la moción de censura de Murcia, después de conseguir dinamitarla, con la ruptura del grupo de Ciudadanos en esa región. Hoy, en una entrevista con Carlos Herrera en la Cope, el número dos de Pablo Casado ha asegurado que su partido está totalmente preparado si Sánchez convoca elecciones generales para «plantar cara» con un proyecto «de unión».

Una agente de la UCO de «similares características físicas« a las de Manuela Chavero hará de figurante en la reconstrucción del crimen ordenada por el juez instructor siete meses después de la detención del presunto autor y el hallazgo del cuerpo. El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Zafra ha acordado que esta diligencia se lleve a cabo el 9 de abril en todos los escenarios relacionados con la desaparición y muerte de Chavero, ocurrida en Monesterio (Badajoz) la madrugada del 5 de julio de 2016. El detenido por el crimen, Eugenio Delgado, será excarcelado ese día de la prisión de Badajoz para asistir a la prueba.