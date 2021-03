Últimas noticias y última hora de hoy jueves, 18, marzo 2021 en cultura El contenido más importante de hoy, jueves, 18, marzo 2021, en las últimas noticias de cultura. Entérate de la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el mejor resumen de noticias de hoy.

El compositor Antón García Abril, uno de los autores más destacados de la música contemporánea, ha fallecido hoy, miércoles, en Madrid a los 87 años de edad, según informa la SGAE. Creador de relevancia mayúscula para la cultura española, su larga trayectoria profesional incluye la composición de obras para orquesta, cantatas, conciertos, música de cámara y más de 200 bandas sonoras para cine y televisión.

Una escalera jeroglífica junto a una tumba desconcertante de un alto mandatario de la civilización maya del siglo VIII d.C. Ya en 2011, cuando el arqueólogo Kenichiro Tsukamoto, profesor asistente de antropología en UC Riverside, comunicó el descubrimiento en el yacimiento mexicano de El Palmar, se atisbaba que estos restos tenían mucho que contar.

La estrella internacional Laura Pausini no pudo contener la emoción este martes, durante un encuentro con la prensa española y latinoamericana en el que agradeció su nominación a los Oscar por 'Io Sì / Seen', tema principal de la película de Netflix 'The Life Ahead/La vida por delante', protagonizada por Sophia Loren y dirigida por Edoardo Ponti. Entre lágrimas, la cantante aseguró sentir «culpa por tener tanta suerte» en un momento en el que «el mundo sufre tanto» por la pandemia del coronavirus. «La realidad en Italia y el mundo es tan opuesta a esa suerte, que casi me da un desequilibrio y no se cómo vivir eso. Todo esto te forma una inquietud dentro de ti, aunque la noticia involucra un huracán de sensaciones positivas».

El español es todavía una lengua de segunda para Facebook, la red social más importante del mundo. Mientras la plataforma está emprendiendo las acciones más agresivas de su historia para frenar la desinformación y los mensajes de odio en inglés, el castellano no solo pasa de momento desapercibido para los moderadores de contenido, sino que se está convirtiendo en la lengua refugio de los bulos y ‘fake news’ en Estados Unidos en este último año, marcado por la pandemia, según denuncia la campaña #YaBastaFacebook, una alianza de organizaciones de defensa de la libertad de prensa a la que se han sumado congresistas como el demócrata por California Tony Cárdenas.

Ya lo dejó claro Paul Auster en un libro de conversaciones con la profesora danesa Inge-Birgitte Siegumfeldt: «Siri es una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Ella es la intelectual de la familia, no yo». Y así es. Siri Hustvedt es un ser extraodinario, es decir, que se sale 'del orden o regla natural o común'. Lo lleva años demostrando, escribiendo novelas magníficas, como 'Todo cuanto amé', 'El verano sin hombres' o 'El mundo deslumbrante, y ensayos soberbios con el noble propósito de acercar el mundo de las artes y el de las ciencias, condenados a un divorcio incomprensile desde que el mundo es mundo. Su nombre, hoy en día, tras aguantar la losa del desprecio de género durante décadas, es incuestionable en ambas disciplinas, y el premio Princesa de Asturias de las Letras 2019 supuso el reconocimiento público de su enorme valía. En su último libro, 'Los espejismo de la certeza' (Seix Barral), Hustvedt vuelve a enfrentarse a un reto mayúsculo: explorar la intrincada relación entre la mente y el cuerpo.