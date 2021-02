Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de cultura del jueves, 18 de febrero del 2021 Averigua las últimas noticias del día de hoy. El mayor resumen de las noticias de última hora del día 18 de febrero del 2021 en ABC.es. Revisa las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Aquí, los titulares del día donde, además, podrás conocer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día jueves, 18 de febrero en el mundo y en España:

Con su nuevo disco, Taburete le han hecho un corte de mangas a todos los que se los tomaron a broma. Con su título, 'La broma infinita', pero también y mucho más importante, con su contenido. El cuarto trabajo de estudio de Willy Bárcenas, Antón Carreño y compañía es de lejos el más elaborado, profundo y rico de su aún corta trayectoria, un convincente paso evolutivo hacia una madurez que casi se antojaba innecesaria cuando empezaron, pero que ahora se impone con solvencia y conveniencia en esta colección de diez canciones cuyo broche final es 'Mamá', un emotivo mensaje de Willy a su madre Rosalía, ahora encarcelada por el lío de los papeles de Bárcenas. Cuando ella la escuchó se emocionó «como se emocionaría cualquier madre», dice Willy, y al tocarla en directo en su primer concierto de presentación en Madrid, hubo lágrimas en la grada y en el escenario.

«Cambiaría toda mi obra por un poco de belleza», se lamentaba María Blanchard, cuyo cuerpo deforme (unos cuentan que la cifoescoliosis que fue retorciendo su espalda se debió a una caída de su madre cuando estaba embarazada de ella: según otros, padecía una enfermedad degenerativa) le provocaba un gran sufrimiento. Poco después de la muerte de la artista, en 1932, Federico García Lorca se sumaba a un homenaje en el Ateneo de Madrid con su ‘Elogio a María Blanchard’, que comenzaba así: «Yo no vengo aquí ni como crítico ni como conocedor de la obra de María Blanchard, sino como amigo de una sombra...» «Su lucha fue dura, áspera, pinchosa, como rama de encina, y sin embargo no fue nunca una resentida, sino todo lo contrario, dulce, piadosa y virgen», continuaba el poeta, que elogiaba sus manos magistrales, su cabellera («la mata de pelo más hermosa que ha habido en España»), sus hermosos ojos... Para Ramón Gómez de la Serna, que la incluyó en la exposición ‘Pintores íntegros’, fue «la más grande y enigmática pintora de España».

El director del Museo del Prado, Miguel Falomir, confirmó anoche a este periódico que el patronato de la pinacoteca acaba de aprobar la compra de un retrato femenino. La feliz adquisición choca, sin embargo, con el real decreto en vigor que regula la división de las colecciones estatales, el RD 410/1995, que fijó los términos que deberían respetarse. Porque la obra en cuestión es de María Blanchard, pintada en 1929, a la que tituló «La Boulonnaise». ¿Debe el Prado comprar arte de una pintora conocida por su obra cubista? ¿Para qué tenemos el Reina Sofía?

No todo el monte es orégano ni todo el prado es cilantro. Valga este chapucero proverbial o 'tuneado' de sabiduría campestre para dar cuenta de una perplejidad que es casi aborigen. Hemos visto, valga el tono a lo replicante de 'Blade Runner', cosas que ni podían imaginarse en ese otro Prado que tanta sublimidad atesora: exposiciones con esculturas de Giacometti en 'rotondas' frente a las Meninas, necrospectivas de Francis Bacon o alicatamientos con cuadros de Cy Twombly. Hasta un chino adicto a la pólvora campó por sus respetos por las praderas del Museo Nacional. Se amenazó obsesivamente con un magno homenaje a Barceló, que tanto furor generaba en críticos venerables que tenían mando en plaza. Acaso todo este desatino que implicaba una querencia inmoderada hacia lo contemporáneo no fuera otra cosa que consecuencia de un rapto original tan icónico como el de Europa; en el Prado ni se olvida ni se perdona: el ultrajante último viaje del 'Guernica' del Casón al hospital del MNCARS dejó una herida abierta que todavía no ha cicatrizado.