El ciclista colombiano Miguel Ángel López (Astana) ha ganado este miércoles la decimoséptima etapa del Tour de Francia, disputada entre Grenoble y Méribel (Col de la Loze) sobre 170 kilómetros, en una jornada en la que Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ha podido casi sentenciar la ronda gala.

Acostumbrado a protagonizar polémicas fuera de la pista con varios tenistas del circuito, Nick Kyrgios ha encontrado en Pablo Carreño a su última víctima. Todo empezó con un tuit del australiano en el que decía que el español no estaría en el top-50 mundial si no hubiera torneos de tierra. Carreño, que entonces disputaba el US Open, no tardó en responderle, restando importancia al asunto: «Kyrgios debe estar aburrido en su casa», dijo en el canal #Vamos de Movistar.

En un mercado lleno de zancadillas, con los equipos secos de cash por culpa del coronavirus, solo la Premier muestra algo de músculo. De esa coyuntura se puede aprovechar el Real Madrid para terminar de cerrar la plantilla 2020-21. Borja Mayoral, Mariano, Reguilón y Bale son los cuatro futbolistas que aún tenía que darles salida el club blanco. Y decimos tenía, porque ayer quedó cerrado el acuerdo entre el Tottenham y el Real Madrid para el traspaso del lateral al equipo londinense, previo pago de 30 millones de euros. El anuncio oficial se hará en los próximos días, cuando el futbolista cierre su contrato con los Spurs y pase el reconocimiento médico oportuno.

Segundo amistoso para que Ronald Koeman empiece a engrasar su nuevo proyecto y el holandés pudo ver con satisfacción cómo Leo Messi sigue siendo el mismo jugador resolutivo a pesar de contar con muy pocos entrenamientos en sus piernas. El argentino fue decisivo en el primer gol del Barcelona después de recibir un pase de Antoine Griezmann en la frontal. Amagó el rosarino con chutar pero decidió filtrar un pase en profundidad hacia el desmarque de Trincao que le dio una asistencia a Coutinho, totalmente solo, para que el brasileño inaugurara el marcador (min. 20). Ya pudo hacerlo en los primeros compases con un larguero.

Poco imaginaba Álvaro Rodríguez las consecuencias que podían llegar a tener el plantarle cara a un fenómeno mediático como Neymar Júnior. Protagonista directo de los incidentes del pasado encuentro entre el PSG y el Olympique de Marsella, está viviendo un auténtico infierno. «Le Classique», como se le denomina a este encuentro de máxima rivalidad, acabó con cinco jugadores expulsados, entre ellos Neymar, quien vio la tarjeta roja después de golpear en la cabeza a Álvaro González. Tras el duelo, el brasileño aseguró que había sido objeto de insultos racistas por parte del defensa del Olympique, que lo negó categóricamente. Los dos futbolistas prosiguieron con su duelo personal en las redes sociales, mientras que sus clubes les defendían públicamente.

El periódico italiano «Tuttosport» dio a conocer ayer la lista de cuarenta aspirantes al trofeo Golden Boy que busca reconocer al mejor futbolista de categoría Sub-21 del año. En el listado aparecen nombres como el de Ansu Fati, del Barcelona, Ferran Torres, del Manchester City, o Rodrygo Goes y Vinicius Junior, del Real Madrid. Además, entre los favoritos destacan Erling Haaland y Jadon Sancho, del Borussia Dortmund, Alphonso Davies, del Bayern de Múnch, o Eduardo Camavinga, del Rennes.