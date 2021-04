Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de internacional del jueves, 15 de abril del 2021 Entérate las últimas noticias del día de hoy. El mayor resumen de las noticias de última hora del día 15 de abril del 2021 en ABC.es. Lee las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Estar informado sobre las novedades de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea.

El Ever Given, el megabuque portacontenedores que atascó el Canal de Suez y las cadenas de suministro entre Europa y Asia provocando pérdidas diarias de más de 9.000 millones de dólares durante una semana, vuelve a estar retenido en las aguas egipcias apenas dos semanas después de su liberación. Esta vez, el Ever Given, quizá el barco más famoso del mundo en este atípico 2021, no se encuentra encallado en tierra por causa mayor, fallo técnico o humano sino anclado en la zona del Gran Lago Amargo por una negociación en marcha entre Egipto y los responsables del navío.

A sus 37 años, Cullors se había convertido en una heroína y una de las activistas más importantes de EE.UU. desde la fundación en 2013 de Black Live Matter (las vidas negras importan) junto a otras dos mujeres. La idea surgió tras el veredicto de 'no culpable' que obtuvo George Zimmerman, un hombre acusado de matar a tiros al adolescente negro Trayvon Martin en Florida. Este movimiento arranca como etiqueta de una red social entre la comunidad afroamericana y su popularidad ha ido creciendo a nivel mundial tras sus numerosas manifestaciones y presión política en las protestas por las numerosas muertes de afroamericanos en acciones policiales. Su última víctima, George Floyd.

La imagen de Wilton Eniel Gutiérrez Obregón, perdido en el desierto de Río Grande, en Texas, cerca de la frontera con México, pidiendo ayuda a un agente fronterizo se hizo viral. Era el 1 de abril y su caso parecía retratar la grave situación que se vive en la frontera donde se alcanzan cifras récord de menores abandonados. Aquel día, poco se conocía de Wilton. Tan solo que no llevaba comida ni equipaje, y que se encontraba solo. El agente al que se dirigió, implorando ayuda, iba vestido de paisano en aquellos momentos, pero no dudó en detener su coche y auxiliar al menor de 10 años, al que llevó después a un centro de control migratorio en la frontera. Actualmente se encuentra en un albergue.

La presencia de dos miembros del Gobierno norteamericano en Bruselas es un hecho extraordinario. Que uno de ellos, el secretario de Estado, Antony Blinken, haya visitado la sede de la OTAN por segunda vez en menos de un mes es aún más sorprendente e ilustra además con rotundidad la trascendencia del anuncio formal hecho ayer de que la retirada de las últimas tropas de Agfanistán, después de dos décadas de presencia militar en aquel remoto país, se completará el 11 de septiembre, aniversario del atentado por el que esta operación comenzó hace dos décadas.

Kim Potter, la agente de policía que disparó y mató a un joven negro en un suburbio de Mineápolis (Minnesota), se enfrentará a cargos por homicidio imprudente de segundo grado. Lo anunció ayer el fiscal Pete Orput, tres días después del episodio en el que murió Daunte Wright en un control de tráfico rutinario. La agente fue arrestada ayer después de tres noches de protestas y violencia.

Una semana después de que el primer ministro, Mario Draghi, lo llamara «dictador», ha llegado la dura respuesta del presidente turco Recep Tayyip Erdogan: «Las palabras del primer ministro italiano fueron de una total rudeza y mala educación». Esta declaración la ha hecho Erdogan durante un evento en la Biblioteca Nacional Presidencial de Turquía. Al final de su discurso, citado por Anadolu, la agencia de noticias del gobierno turco, el presidente subrayó, usando para sí mismo la tercera persona: «Antes de decirle tal cosa a Tayyip Erdogan, debes conocer tu historia, pero hemos visto que no la conoces. Eres una persona que ha sido nominada, no elegida» (en las urnas). Las palabras de Erdogan mantienen alta la tensión diplomática entre los dos países y confirman el deterioro de sus relaciones: Draghi –concluyó Erdogan- «lamentablemente ha dañado relaciones entre Turquía e Italia».

Viena se prepara para retomar los contactos indirectos entre Irán y Estados Unidos con el objetivo de recuperar el acuerdo nuclear. El ataque sufrido el domingo en la planta nuclear de Natanz, del que los iraníes acusan a Israel, ha complicado un proceso negociador que arrancó la semana pasada con balance positivo. En respuesta a la agresión sufrida, Hasán Rohani confirmó que la próxima semana comenzarán a enriquecer uranio al 60% y que las centrifugadoras dañadas serán reemplazadas por otras de última generación. Estas medidas alejan más a Irán del texto firmado en 2015 y los firmantes europeos del pacto, que no reaccionaron tras el ataque a Natanz, mostraron «una gran preocupación» porque las consideran «contrarias al espíritu constructivo y la buena fe de estas negociaciones».