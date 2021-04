Últimas noticias hoy jueves, 15 de abril del 2021 Entérate de la última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy. Descubre las últimas noticias del día 15 de abril del 2021 y el resumen más completo de ABC.es. Infórmate con la mejor información de las secciones del periódico para estar al corriente.

Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los imprescindibles titulares del jueves, 15 de abril que no te deberías perder, como estos:

La vacunación con el fármaco de Janssen está por lo pronto en el limbo con su lanzamiento en Europa paralizado -en el día en que estaba previsto que se empezase a inocular en España-. La causa es la misma que la que ha ralentizado y vuelto caótico el criterio para administrar la de AstraZeneca: los trombos.

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Constitucional que mantenga a Toni Cantó y a Agustín Conde fuera de la lista del PP a las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid, han informado a Europa Press fuentes fiscales.

España supera la barrera de los 200 positivos por cada cien mil habitantes. En las últimas 24 horas, se han producido 5.613 nuevos contagios y 131 fallecidos. La ocupación de las UCI vuelve a subir y ya se encuentra en el 21,56 por ciento, según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Sanidad.

Alicia, Florina y Olga. Tres mujer asesinadas en la Comunidad Valenciana en menos de cinco de meses que corrieron idéntico destino. Murieron estranguladas y fueron sus cadáveres fueron arrojados a acequias. Sus cuerpos fueron hallados en Elche, Silla y Masarrojos. No hay detenidos por tres casos que no guardan relación entre sí pero que han generado la alarma por el posible «efecto imitación».

Rafa Nadal ha dejado claro en Montecarlo su disposición a vacunarse contra el coronavirus en cuanto le sea posible y sin temor a los posibles efectos secundarios que puedan producir. Tras su debut victorioso en el Masters 1.000 de Montecarlo, con una contundente victoria sobre el argentino Federico Delbonis, Nadal aseguró que cree que vacunarse es la forma más rápida para acabar con la «pesadilla» que ha supuesto la enfermedad en el último año.

El Ever Given, el megabuque portacontenedores que atascó el Canal de Suez y las cadenas de suministro entre Europa y Asia provocando pérdidas diarias de más de 9.000 millones de dólares durante una semana, vuelve a estar retenido en las aguas egipcias apenas dos semanas después de su liberación. Esta vez, el Ever Given, quizá el barco más famoso del mundo en este atípico 2021, no se encuentra encallado en tierra por causa mayor, fallo técnico o humano sino anclado en la zona del Gran Lago Amargo por una negociación en marcha entre Egipto y los responsables del navío.