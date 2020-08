Últimas noticias de deportes hoy jueves, 13 de agosto del 2020 El contenido más relevante de hoy, jueves, 13, agosto 2020, en las últimas noticias de deportes. Consulta la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el perfecto resumen de noticias de hoy.

Aquí, los titulares del día

En una rueda de prensa telemática desde su casa, Dani Parejo se despidió del Valencia después de nueve años en el club, y antes de enfundarse la camiseta del Villarreal, su nuevo equipo. El centrocampista internacional explicó las circunstancias de su polémica marcha y desgranó algunos aspectos de su relación con los mandatarios valencianistas, llegando al llanto en algún momento de la conversación.

Una vez confirmado que el Real Madrid repescará a Martin Odegaard de su cesión en la Real Sociedad, el futbolista noruego, una de las sorpresas de la temporada, quiso despedirse de su ya exequipo con un cariñoso mensaje.

El Real Madrid disfruta de su primera semana de vacaciones tras una larga temporada y hasta el lunes 31 de agosto no volverá al trabajo en Valdebebas para preparar la próxima temporada, que en el caso de los blancos comenzará el fin de semana del 19-20 de septiembre, que es cuando la Liga ha decidido que dispute la primera jornada. Hasta entonces, asueto y descanso para todos, inclusive Martin Odegaard, que ayer ya se hizo oficial su regreso a la entidad de Concha Espina

hay Champions en Lisboa porque así lo decreta la UEFA en un programa oficial. Se congregan en Portugal los ocho mejores equipos del curso, fútbol de primer nivel, pero la realidad no se puede esconder. Aquí impone su ley la Covid-19. Un paraje insólito en el que no hay bullicio ni el jolgorio propio que arrastra el fútbol. No hay signos visuales de que en Lisboa se celebra el mayor desafío anual del deporte rey en Europa. No hay hinchas, claro, salvo tres entusiastas del Atalanta que parecen extraterrestres, tampoco una atmósfera que envuelva la ciudad con algún tipo de manifestación en calles, vallas o incluso el estadio José Alvalade, que hoy acoge el estreno del Atlético en su reto milenario. Ha arrancado la Champions a ocho y el club madrileño se cita con el torneo que lo ha maltratado históricamente. De Schwarzenbeck en Bruselas a Sergio Ramos en Lisboa y al penalti de Juanfran en Milán, la Champions siempre fue esquiva con el Atlético. Tiene tres noches para soñar con un torneo que nunca ha ganado. Hoy, el Leipzig, y, si vence, más adelante ya se verá. Es la fiesta o la puerta de salida. Ganar o adiós. Tres días para restañar un hueco de 117 años.

Todo es extraño y diferente en esta Champions exprés que pone a prueba la capacidad del Atlético para sobreponerse a los obstáculos. Uno de ellos fueron los test del Covid que pasó la plantilla antes de viajar a Lisboa y que dieron como resultado los positivos de Correa y Vrsaljko. En la rueda de prensa telemática que ofrecieron Oblak y Simeone, quedó claro el trastorno que esta situación le hizo al Atlético.