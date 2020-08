Últimas noticias y última hora de hoy jueves, 13, agosto 2020 en cultura Entérate de las noticias de última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en cultura. Descubre las últimas noticias del día 13 de agosto del 2020 y el resumen más completo de ABC.es. Infórmate con la mejor información de las secciones del periódico para estar al día.

Actualizado: 13/08/2020 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los imprescindibles titulares del jueves, 13 de agosto que no te puedes perder, como estos:

-Mucho ruido y no la escucho bien.

Hace tres semanas, Salva y Cristina decidieron alquilar su apartamento de Oropesa del Mar, vender su furgoneta y comprarse una autocaravana. Siete días y treinta mil euros después, la jugada estaba completada. Estas cosas, explican ahora enfrente de su nuevo juguete, hay que hacerlas así, de repente, sin pensar demasiado. «Me tuve que hacer los seiscientos kilómetros que hay entre Teruel y Gerona para comprarla, pero aquí estamos», cuenta él, sonriendo. Es la primera vez que viajan así, pero ya están contentos, explorando Galicia por la costa con su hijo, Enzo. «A mí me encanta, además soy camionero y no me cuesta conducir durante muchas horas. Nos decidimos a dar el salto por la pandemia, claro. Después de esto queremos recorrer Europa», continúa.

Beret empezó haciendo grabaciones caseras que publicaba en su cuenta de YouTube, y en cuestión de meses se convirtió en uno de los fenómenos virales del momento. Y es que el éxito de este cantante sevillano ha sido una de las mayores sorpresas del pop nacional reciente, y no solo por sus increíbles cifras de reproducciones en Spotify y YouTube. También ha sido galardonado con el Premio Odeón como Mejor Artista Español, y su icónico tema «Lo Siento» se alzó con el premio Los 40 a Mejor Canción Española del Año.

El 13 de agosto de 2019, hoy hace exactamente un año, Plácido Domingo era una figura universal y unánimemente admirada. Han pasado 365 días, y el ídolo indiscutible ha pasado a ser un hombre señalado, al que se ha expulsado del olimpo operístico -en Estados Unidos básicamente, pero también en varios lugares de Europa-, al que se ha repudiado incluso en su propio país -donde se ha llegado a pedir que desaparezca la placa que recuerda el lugar exacto en que nació en Madrid-, y al que muchos han marcado con la señal de acosador.