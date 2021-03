Últimas noticias de sociedad hoy jueves, 11 de marzo del 2021 Entérate las últimas noticias del día de hoy. El mayor resumen de las noticias de última hora del día 11 de marzo del 2021 en ABC.es. Lee las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Las últimas noticias de hoy, en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los usuarios. Todas las últimas horas del jueves, 11 de marzo con un completo resumen que no puedes dejar pasar:

Después de negociar durante una semana y con la opinión enfrentada de la Comunidad de Madrid, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado este miércoles las restricciones que limitarán la movilidad y las reuniones sociales de cara al puente de San José en las regiones en las que es festivo y la Semana Santa en todo el territorio.

La proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia superó este miércoles su tramitación en el Senado y pasará ahora al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva, probablemente el próximo jueves 18 de marzo. Tras incorporar algunas enmiendas del PSOE y de sus socios en el Gobierno durante su segunda lectura, así quedará la nueva «prestación de ayuda a morir» cuando entre en vigor la nueva regulación.

El coronavirus ha avanzado rápido por todo el planeta. La pandemia ha llegado prácticamente a todos los rincones del mundo, lo que ha propiciado una carrera por conocer mejor al virus, sus características y cómo vencerlo. En este contexto, un estudio elaborado por Michael Zietz, del Departamento de Biología Informática de la Universidad de Columbia, en Nueva York, demuestra que el grupo sanguíneo puede influir en el riesgo de padecer la enfermedad del Covid 19 de forma grave.

Sanidad lleva tiempo avisando de que la caída de los contagios de coronavirus en España se está ralentizando y este miércoles, por primera vez desde el mes de enero, la incidencia acumulada vuelve a registrar un ascenso. Ha sido muy leve, apenas medio punto, al alcanzar los 139,57 casos por cada 100.000 habitantes. Pero supone la constatación de que la tendencia favorable de las últimas semanas puede revertirse en cualquier momento.

La Comunidad de Madrid no acatará el cierre en Semana Santa, sino que aplicará las decisiones que crea «oportunas» sobre el cierre perimetral en Semana Santa, según ha manifestado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, quien ha recalcado que el decreto del estado de alarma «deja bien claro» que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, es la competente para adoptar las medidas.

Webinar. Una de esas cosas que han florecido con la pandemia. El peor palabro de los nuevos tiempos. Me he apuntado a uno sobre 'Liderazgo de la mujer como motor de la transformación social' moderado por Begoña Gómez, la mujer del excelentísimo señor presidente del Gobierno. Es la directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva, creada por la Universidad Complutense de Madrid, la Fundación la Caixa y Reale Seguros. Cuando se presentó este chiringuito del sector servicios (porque lo es más de ahí que del sector educativo) dijo que se había creado «con el fin de solventar las demandas sociales». Y que se trataba de «incrementar el estado de bienestar». No puedo estar al margen de estas cosas. El webinar de liderazgo, el encuentro on line de la cátedra de doña Begoña fue el martes 9 de marzo en el Círculo de Bellas Artes, aunque yo lo vi desde mi cocina, como una mujer cualquiera. No digo como María Moliner. Como mi abuela.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no organizará este jueves ningún evento para celebrar el primer aniversario de la pandemia. Mientras la nueva enfermedad hace estragos en el mundo, la OMS sigue justificando su gestión y evita utilizar este término porque, según el organismo, la verdadera alerta se proclamó el 30 de enero de 2020 al declararse la emergencia sanitaria internacional.