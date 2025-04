Las últimas noticias de hoy , en los mejores titulares del día que ABC pone a disposición de todos los lectores. Todas las novedades del jueves, 10 de febrero con un exhaustivo resumen que no puedes dejar pasar:

En el horizonte de Novak Djokovic se anuncia otro serial tipo Australia, salvo que el interesado ofrezca una nueva versión de sí mismo respecto a su relación con el Covid. El tenista serbio está inscrito en Indian Wells (10 al 20 marzo), el primer torneo ATP 1.000 de la temporada que se disputa en California (Estados Unidos). Los organizadores de Indian Wells requieren que todos los jugadores estén vacunados contra el virus.

Feliz en el podio, con alguna lagrimilla asomándole por el ojo, Queralt Castellet recibía su medalla de plata en Pekín 2022. A la quinta fue la vencida para la española, que llevaba media vida persiguiendo este sueño olímpico. Alegría mayúscula para ella, que consuma su ilusión a los 32 años y aún con recorrido por delante para seguir acumulando éxitos. Una madurez que ha resultado clave para no venirse abajo antes de la competición en China, a la que llegó tras vivir una odisea que habría hundido a cualquiera y que ella ha sabido superar para cazar una plata histórica para España.

«Es increíble lo que ha pasado hoy. Es algo tan grande que me cuesta ponerlo en palabras. Son muchos años de trabajo, de sacrificio, es media vida persiguiendo un sueño que, cuando ocurre, cuesta creerlo. Hay mucha gente detrás que ha sido parte de lo que lleva la medalla colgando. Me siento agradecida por todo el apoyo que he tenido. Me siento muy feliz, lo estoy disfrutando».

Queralt Castellet ha sido fiel a los pronósticos y ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del deporte español . A sus 32 años, la 'rider' de Sabadell se ha convertido este jueves en la segunda mujer española en conseguir una medalla en unos Juegos Olímpicos de Invierno, y en la quinta deportista en lograrlo en ese territorio casi inhóspito para España .

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa , aseguró que mantiene en el cargo a Carlos Santiso, entrenador del primer equipo femenino , porque «ha pedido perdón de rodillas» después de unos comentarios «deleznables» y porque varias jugadoras han ido «llorando» a su despacho diciendo que las críticas eran «injustas» con su técnico.

El 'rider' español Lucas Eguibar no ha podido meterse este jueves en la lucha por las medallas en la prueba de ' SBX ' del snowboard de los Juegos Olímpicos de Invierno que se están disputando en Pekín después de caer en las semifinales.

Continúan las obras en el Santiago Bernabéu . El estadio del Real Madrid va camino de convertirse en uno de los más modernos del mundo. Los operarios que trabajan en su remodelación aprovechan al máximo cada parón sin fútbol para adelantar todas y cada una de las obras que conviven en el recinto y que suman varios centenares de actuaciones simultáneas .