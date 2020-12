Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de cultura del jueves, 3 de diciembre del 2020 Averigua las últimas noticias del día de hoy. El más completo resumen de las noticias de última hora del día 3 de diciembre del 2020 en ABC.es. Lee las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Las últimas noticias de hoy, en los mejores titulares del día

Yukio Mishimadijo «quiero hacer de mi vida un poema». Y esto, para el escritor Isidro-Juan Palacios (San Lorenzo de El Escorial, 1950), es una síntesis de la vida y obra del autor japonés. Con esta idea en mente, Palacios escribó la biografía del novelista y ensayista, nacido en Tokio en 1925, Yukio Mishima. Vida y muerte del último samurái, editado por La Esfera de Los Libros.

Todos estamos hartos de los que descubren una obra maestra cada lunes, pero hay que padecer una ceguera severa para no ver el año extraordinario que vive la ficción española, justo cuando más la necesitamos. Casi cada semana desenvolvemos un estreno con ilusión. Llega a HBO 30 monedas, incursión de Álex de la Iglesia en el terror erudito, sin atenuarlo con humor satánico y de Carabanchel. El próximo viernes aterriza en Movistar+ Dime quién soy, adaptación de la novela de Julia Navarro. Por encima de sus calidades, hay que celebrar que nuestra industria sea capaz de acometer proyectos así, embajadores de lujo en medio mundo, superproducciones que salen baratas y no solo crean empleo. Hacen «Patria» por el camino correcto, porque, como cuenta el libro de Navarro, hay muchas formas de querer a tu país pero no todas son buenas.

Qué gusto da ver aparecer en la magnífica colección «El libro de bolsillo» de Alianza, con unos motivos de cubierta sabiamente elegidos por Manuel Estrada (en este caso, un Ramón Casas y un Ingres, respectivamente) y nuevas y extraordinarias traducciones de Miguel Ángel Pérez Pérez, dos de las novelas más geniales, divertidas, bien escritas y mejor urdidas que atesora la centuria decimonónica: The Woman in White (1860) y The Moonstone (1868), de William Wilkie Collins (1824-1889), íntimo amigo y colaborador de Dickens, opiómano y uno de mis narradores favoritos. Coincidir con Borges en gustos, y hasta elaborar dichos gustos a partir de consignas emanadas del maestro argentino, es uno de los placeres que continúan acompañándome.

Ya hemos estado aquí y aquí volvemos una y otra vez con la (in)tranquilizante seguridad de saber lo que vamos encontrar y sabiendo también que es exactamente lo que queremos encontrarnos: un libro de Don DeLillo. Una/otra implacable radiografía de nuestro mundo recamada con tumores imposibles de extirpar que nos recuerdan que, en verdad, todo es mucho más raro de lo que parece en nuestra supuesta y consensuada -para no volvernos locos- realidad.

Gracias al desmontaje de los grandes relatos pueden emerger figuras ensombrecidas. Es el caso de Óscar Domínguez (1906-1957), cuya pertenencia al Surrealismo ha limitado las aproximaciones críticas a su producción. La historiografía siempre ha mostrado especial interés por sus obras de los años treinta, cuando entra en contacto con el grupo de vanguardia francés, y donde incorporaba motivos dalinianos, pero también de Picasso, Magritte, Tanguy o Max Ernst. Eran lienzos dotados de un fino sentido del humor, articulados con representaciones de objetos, paisajes solitarios y cuerpos polimorfos que situaron al artista como lúcido epígono de la ortodoxia más puramente surrealista.

Durante años, al dramaturgo José Ramón Fernández le rondó por la cabeza la idea de llevar al papel la historia de su tío Miguel Barberán, uno de los ocho mil españoles que estuvieron presos en el campo de concentración de Mauthausen durante la Segunda Guerra Mundial. Rompió muchos folios antes de decidirse a terminarla, en 2014. «No sé si hay mucha gente que quiera oir hablar de estas cosas, pero creo que merece la pena decirlas», asegura el autor.