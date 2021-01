Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de sociedad del domingo, 31 de enero del 2021 Infórmate las últimas noticias del día de hoy. El más completo resumen de las noticias de última hora del día 31 de enero del 2021 en ABC.es. Descubre las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

La UE tomó el viernes una decisión de la que pocas horas después se arrepintió y dio marcha atrás: la de incluir a Irlanda del Norte en su plan para limitar la exportación de vacunas desde territorio comunitario. La medida, que se puso en marcha en medio de la creciente tensión entre la Unión Europea y Reino Unido por el suministro de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca y que requería la activación del artículo 16 del Protocolo de Irlanda del Norte que forma parte del acuerdo del Brexit, tenía como objetivo evitar que los viales cruzaran la frontera entre la provincia británica y la República de Irlanda, que es miembro de la UE, en la que no hay controles terrestres de ningún tipo para no violar el Acuerdo de Viernes Santo. Pero las reacciones no se hicieron esperar. La ministra principal norirlandesa, Arlene Foster, calificó la decisión de Bruselas como un «increíble acto de hostilidad». «Están tratando de detener el suministro de vacunas, unas vacunas diseñadas para salvar vidas», afirmó, y pidió al primer ministro británico, Boris Johnson, una «respuesta contundente». «A la primera oportunidad, la Unión Europea ha establecido una frontera dura entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda», aseveró Foster.

Dos mujeres con nacionalidad española aterrizaron hace dos días en el aeropuerto de Dubái con una única meta: vacunarse contra el coronavirus. La escasez de dosis y el ritmo cada vez más ralentizado de la campaña en España les ha alentado a emprender este viaje. Lourdes, que tiene leucemia, acompaña a su madre de 88 años en el vuelo desde Madrid a Emiratos Árabes Unidos. «Nos queremos vacunar las dos pero, hasta donde yo sé, los turistas han podido hacerlo hasta el 12 de enero. Pagaríamos lo que fuera», relata a este diario.

Unas 1.300 personas han protestado este sábado por las calles de Palma contra las restricciones decretadas recientemente por el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol en el sector de la restauración y en otros ámbitos a causa de la continua progresión de la pandemia del coronavirus en Baleares. El lema de la pancarta que encabezaba la marcha era «Gobierno dimisión. Si yo no trabajo, tú no cobras». Se trata de la tercera protesta que ha habido durante este mes por el mismo motivo, tras las dos que se habían celebrado ya los días 12 y 22 de enero, también en Palma. Precisamente, esas restricciones se han prorrogado dos semanas más a partir de hoy.

Agotados mentalmente. El cuerpo está exhausto, pero aún les responde a los intensivistas de este país. Sin embargo, al preguntar a jefes de las unidades que están en colapso por la emergencia sanitaria contestan al compás que afrontar por tercera vez la asfixia de sus enfermos y, al tiempo, la de sus unidades, les deja sin respiración. La huella, la devastación es psicológica. Algunos ya no distinguen olas, «solo una pandemia» que llena de nuevo las camas estructurales de los hospitales de toda España. Las UCI están al 43,95% de ocupación por pacientes Covid, lo que se traduce en el desvío inmediato de personal y recursos a estas unidades más allá de atender otros espacios en el hospital. Hay 4.723 enfermos críticos en UCI de toda España. La buena noticia es que los espacios se han expandido y se han aprendido valiosas lecciones que han conseguido rebajar la estancia media en una de estas camas estructurales de 21 días en la primera ola a 15 en el último trecho.

El miércoles pasado, el famoso presentador de televisión mexicano Juan José Origel, alias Pepillo, de 73 años, pensó que le daba una buena noticia a sus 1,3 millones de seguidores en Twitter: publicó en la red social una foto tomada dentro de su coche mientras desde fuera, un sanitario le ponía la primera dosis de la vacuna de coronavirus. El problema: que Origel estaba el Florida, adonde había viajado, haciendo uso de su visado estadounidense. Según dijo en ese mensaje en Twitter: «Ya vacunado!! Gracias #USA que tristeza que mi país no me brindó esa seguridad!!!».

Sanidad Exterior existe hace nada menos que 120 años. Pero su antigüedad no ha ido de la mano del reconocimiento de la labor imprescindible que realizan para proteger a nuestro país de la entrada de enfermedades infecciosas, alimentos en mal estado, medicamentos falsos o animales vivos con patologías.