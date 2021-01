Últimas noticias del domingo, 31 de enero del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora de cultura Averigua las últimas noticias del día de hoy. El más completo resumen de las noticias de última hora del día 31 de enero del 2021 en ABC.es. Revisa las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

El guitarrista fundador de The Animals, Hilton Valentine, autor del memorable arpegio de apertura de la versión que el grupo hizo del clásico «The House of the Rising Sun», ha fallecido este viernes a los 77 años, sin que hayan trascendido las causas. Lo ha confirmado su antigua compañía discográfica, Abkco, a través de un comunicado: «Nosotros, junto con todo el mundo de la música, lamentamos la pérdida hoy de Hilton Valentine, miembro fundador de The Animals. Valentine fue un guitarrista pionero que influyó en el sonido del rock and roll durante las próximas décadas. En Abkco hemos tenido el privilegio de servir como administradores del catálogo de The Animals, y su fallecimiento se siente de una manera verdaderamente profunda en toda la familia Abkco».

«Five years, what a surprise», que diría Bowie. Es lo que uno piensa cuando cae en que han pasado cinco añazos desde que Maika Makovski publicó su último disco, el tremendo «Chinook Wind». No ha estado quieta ni mucho menos: en este lapso ha seguido dando conciertos, ha creado un grupo paralelo llamado The Mani-las, ha dado forma a un proyecto llamado 'CarMenKa' para indagar en sus raíces musicales macedonias, y ha estado presentando el aplaudido programa de televisión La Hora Musa, ahora tristemente paralizado por la pandemia. Otra de las cosas que he hecho ha sido ir a ver un montón de conciertos, para elegir a mis nuevos compañeros de viaje», cuenta al teléfono la artista mallorquina, que ha formado una banda nueva para grabar «MKMK», el álbum que publicará en mayo (ya está disponible en preventa en su web) y del que acaba de extraer «Reaching out to you», un rock trepidante en el que colabora Howe Gelb, que marca su esperado regreso a la escena musical y que ya está pegando fuerte en el ciberespacio. «Habla de la necesidad de conectar con la gente que tenemos lejos y que echamos de menos, de comunicarse en tiempos de soledad», explica la autora, que tenía «muchas ganas de hacer un disco más extrovertido, eléctrico y energético que el anterior». Este primer single de puro «rock macarra» se puede considerar, pues, un referente «sónico e incluso anímico de cómo va a ser el álbum».

Sólo tenía 34 años, una edad en la que muchos aún están buscando su lugar en el mundo, pero Sophie Xeon hacía tiempo que había encontrado el suyo en esa bisagra que conectaba el pop de consumo y los estribillos memorables a la experimentación, la ingeniería sonora y los chaparrones de beats retorcidos. Una irresistible batidora estilística que la productora, cantante y discjockey escocesa puso al servicio de artistas como Madonna,Charli XCX, o el rapero Vince Staples y que se ha detenido súbitamente este sábado tras conocerse que Sophie, 34 años y una prometedora carrera por delante, había fallecido en su casa de Atenas.

La segunda edición del premio Nacional de Arqueología y Paleontología, condedido por la Fundación Palarq, cuenta con 20 proyectos aspirantes que han presentado sus propuestas. De estos, saldrán los 6 finalistas que se someterán a la valoración de un jurado internacional con reconocido prestigio en el ámbito científico y cultural que elegirá el proyecto vencedor. Estas son las veinte candidaturas.

En la década de los cincuenta, el matemático Théo Lutz y el lingüista Max Bense lograron que un ordenador pergeñara unos cuantos versos en alemán con el vocabulario sacado de «El castillo», de Kafka. Aquel experimento pasó a la posteridad como el primer poema computacional, y desde entonces hasta hoy las relaciones entre creación literaria y programación no han hecho más que crecer y extenderse en varias direcciones. Ya en su día el mismísimo Antonio Machado imaginó la posibilidad de que una «máquina de trovar» saciara el apetito lírico de las masas, un cachivache que ya no suena a locura, sino más bien lo contrario. Sueño para unos, pesadilla para otros, en el horizonte está la certeza de que algún día los robots sabrán escribir literatura. Si lo harán mejor que nosotros, esa es otra historia.