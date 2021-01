Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora del domingo, 31 de enero del 2021 Entérate las últimas noticias del día de hoy. El mayor resumen de las noticias de última hora del día 31 de enero del 2021 en ABC.es. Lee las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

31 de enero

La combinación de antibiótico (azitromicina) y antihistamínico ha sido un éxito en el tratamiento y prevención contra la covid-19 en Yepes y Huerta de Valdecarábanos, municipios de Toledo donde el doctor Ignacio Morán, con la ayuda de su compañera del centro de salud de Yepes, Judit Alvarenga, comenzaron a aplicar esta asociación a 84 mayores de dos residencias, donde la mayoría han pasado la infección sin síntomas.

Una joven coruñesa de 36 años sufrió en la noche de este viernes una brutal agresión por la que tuvo que ser hospitalizada de manos de un hombre que, presuntamente, actuó con la intención de agredirla sexualmente. Según fuentes del caso informaron a ABC, el ataque tuvo lugar en la confluencia de la calle Bella Avenida con la Avenida de Alfonso Molina cerca de las 22 horas, cuando la víctima cruzaba por delante de una zona ajardinada para coger un taxi. Atendiendo a su relato, un hombre de raza negra vestido con una chaqueta negra y con el pelo teñido de rubio la atacó por la espalda agarrándola fuertemente del cuello. «Al mismo tiempo intentó bajarle el pantalón, realizándole para ello tocamientos por todo el cuerpo, ante lo cual [la joven] ofreció resistencia, forcejean y caen», indica el atestado de la actuación de la Policía Nacional. «Ya en el suelo el agresor la agarró por la cabeza y empezó a golpearla contra la acera, para de nuevo intentar estrangularla», prosigue el informe.

El informe preliminar del Ministerio del Interior, elaborado entre la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias, apunta a que, como adelantó ABC, Jonathan Moñiz Alcaide, el delincuente conocido como «El Piojo», y su hermano Miguel Ángel pudieron contar con ayuda interna y del exterior en su fuga del penal de Valdemoro, el pasado 5 de enero.

La Conselleria de Sanidad ha desmentido este sábado las afirmaciones que circulan en las redes sociales y grupos de mensajería telefónica a través de un escrito anónimo en las que se sostiene que los pacientes con coronavirus ingresados en las instalaciones del antiguo hospital La Fe de Valencia permanecen atados y que los sanitarios han hallado a algunos pacientes muertos al entrar por la mañana en las habitaciones.

El guitarrista fundador de The Animals, Hilton Valentine, autor del memorable arpegio de apertura de la versión que el grupo hizo del clásico «The House of the Rising Sun», ha fallecido este viernes a los 77 años, sin que hayan trascendido las causas. Lo ha confirmado su antigua compañía discográfica, Abkco, a través de un comunicado: «Nosotros, junto con todo el mundo de la música, lamentamos la pérdida hoy de Hilton Valentine, miembro fundador de The Animals. Valentine fue un guitarrista pionero que influyó en el sonido del rock and roll durante las próximas décadas. En Abkco hemos tenido el privilegio de servir como administradores del catálogo de The Animals, y su fallecimiento se siente de una manera verdaderamente profunda en toda la familia Abkco».

Con los demócratas instalados ya en el poder no sólo en la Casa Blanca, sino también en el Capitolio, el régimen de Venezuela ha movilizado a sus aliados en la escena internacional, prioritariamente a través del llamado Grupo de Puebla, para conseguir un aligeramiento del duro régimen de sanciones aprobado por Donald Trump en sus cuatro años como presidente. Los integrantes del Grupo de Puebla, entre los que hay dirigentes y políticos iberoamericanos en activo y ya retirados, están haciendo servir sus viejos contactos con el Partido Demócrata y los veteranos de la Administración Obama para que Joe Biden acepte negociar con el régimen de Maduro y posponga una solución de naturaleza política a la crisis, en detrimento de los opositores que en este momento encabeza Juan Guaidó.

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha condenado en un comunicado los «ataques» a periodistas desde páginas web que «se autodenominan» medios de información sin respetar las reglas básicas del periodismo».