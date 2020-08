Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de sociedad del domingo, 30 de agosto del 2020 Lee las últimas noticias del día 30 de agosto del 2020. Averigüe la última hora de los sucesos que ocurren en sociedad de ABC.es. El breve resumen del día en 6 noticias de actualidad para estar informado.

Actualizado: 30/08/2020 06:00h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Estar informado sobre las novedades de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del domingo, 30, agosto aquí mismo:

El coronavirus sigue ocupando titulares. Andalucía alcanza los 1.500 muertos, cinco en las últimas horas y notifica 860 nuevos positivos por Covid-19; mientras que Canarias constata 297 casos positivos más y un nuevo fallecimiento. Sin embargo, los datos más preocupantes llegan de Cataluña, donde la cifra de fallecidos por covid supera los 13.000 y sigue al alza.

El brusco cambio del tiempo del que alertaba la Agencia Estatal de Meteorología se ha dejado sentir ya en buena parte de España. No solo se han desplomado las temperaturas, que se han quedado rondando los 20 grados de día en algunos puntos del país, sino que también ha dejado fuertes lluvias y granizo. Así ha ocurrido este sábado en Mallorca, desde primera hora de la mañana, principalmente en la sierra de Tramuntana y el norte de la Isla, donde han caído los primeros chubascos, en algunos casos acompañados de granizo.

¿A qué huelen los virus? Un conocido anuncio televisivo comenzaría con este «gancho» la explicación, pero para muchos pacientes que han sufrido coronavirus y lo siguen padeciendo en la actualidad, la pérdida del olfato y sus derivadas no ha sido ninguna broma. Los virus no huelen, pero son capaces de dañar (destrozar, incluso) la conexión que provoca que el cerebro identifique los olores. En general, «los seres humanos somos predominantemente visuales y auditivos y damos poca importancia al sentido del olfato, que, además, se deteriora con la edad en un proceso fisiológico que se llama presbiosmia –explica el doctor Franklin Mariño, del servicio de Otorrinolaringología del Hospital Ramón y Cajal–, cuando bien, al contrario, es uno de los más importantes para los organismos vivos». Hasta tal punto lo es, continúa su colega Christian Calvo, del Hospital Clínico Universitario de Santiago, que siempre que existe una alteración del sentido del olfato también se modifica la capacidad de percibir sabores, a pesar de que no se pierda el gusto. El resultado son, como afirman, pacientes a los que durante esta enfermedad «todo lo que comen les sabe a huevo podrido» o dicen que hay un olor a cañería y azufre que aparece y desaparece repentinamente. Incluso, se huelen así a si mismos y los demás, a su alrededor, no detectan nada. El virus ha alterado la estructura del bulbo olfativo y la capacidad de «identificar» olores correctamente.

Tras los atardeceres de postal sobre el Yangtsé, en los que el sol se refleja incandescente sobre sus aguas y el cielo se tiñe de rojo, los rascacielos de Wuhan se encienden en una explosión de luces de colores. Como si estuvieran sacados de una película de ciencia-ficción, brillan de azul, amarillo y verde mientras parpadean frenéticamente y forman gigantescas figuras en sus fachadas a orillas del «Río Grande» de China. En una de ellas, junto a un edificio de cien plantas aún en obras coronado por dos grúas, el dibujo de una joven tocando con fuerza la batería precede al de una enfermera que saluda con la mano a los barcos de recreo que, también iluminados, surcan sus aguas para deleite de locales y turistas.