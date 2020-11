Últimas noticias y última hora de hoy domingo, 29, noviembre 2020 en sociedad Infórmate las últimas noticias del día de hoy. El mayor resumen de las noticias de última hora del día 29 de noviembre del 2020 en ABC.es. Lee las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Antibióticos tan populares como el augmentine, estatinas para el colesterol, sedantes como el trankimazin o bupropión, el fármaco utilizado para ayudar a dejar de fumar, están entre los 16.872 medicamentos que se verán obligados a bajar su precio de forma inmediata. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la orden de precios de referencia del Ministerio de Sanidad que permite reducir los precios de los fármacos cuando se agota su patente. Este sistema, diseñado para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, organiza los fármacos con el mismo principio activo en grupos. El nuevo precio se calcula a partir del coste por tratamiento y día más barato. Así se logra un ahorro en cascada. Aunque se establece un límite de 1,60 euros por debajo del cual no se puede reducir más para garantizar que siga siendo rentable para los laboratorios farmacéuticos fabricar determinados medicamentos.

El amor no tiene edad. Y menos aún en los tiempos del Covid. Es lo que le ha pasado a una pareja de octogenarios. Sin embargo, el final no ha sido el esperado. Ha sido luctuoso. La mujer, Cara Sacchi, estaba ingresada en un hospital. Le estaban realizando unas pruebas para ver si tenía cáncer y, además, había contraído el coronavirus. No podía recibir visitas de familiares, pero su marido, Stefano Bozzini, de 81 años, acudía cada día puntual a su cita. Se ponía en el exterior del centro sanitario de Castel San Giovanni (Piaenza, Italia) y dedicaba todos los días serenatas a su mujer. Para ello, utilizaba un antiguo acordeón.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha puesto a disposición de los fieles desde este sábado 28 de noviembre la «Liturgia de las Horas», la primera app oficial en español para rezar.

Si algo ha caracterizado al Gobierno es la falta de previsión y su incapacidad para adelantarse a los acontecimientos. En el último Consejo Interterritorial de Salud sucedió lo mismo: no es que no se llegara a ningún acuerdo, es que ni siquiera se abordó cómo será la Navidad de 47 millones de españoles. «Lo de las Navidades es una petición expresa de las autonomías (a la administración central) y necesitamos reunir el máximo consenso y acuerdo posible. El plan navideño definitivo requiere de más trabajo», esgrimió el pasado miércoles, día en que se celebró el consejo el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Con el telón de fondo de la retirada de todos sus derechos como cardenal a Angelo Becciu y su cese fulminante como prefecto de los Santos el pasado 24 de septiembre, Francisco ha dirigido este sábado a los trece nuevos cardenales una fuerte advertencia frente a «tantos tipos de corrupción en la vida sacerdotal». El cese de Becciu se debió a corrupción económica y quizá otras maniobras todavía no conocidas.

Mientras el resto de países europeos van estableciendo las condiciones en las que los ciudadanos podrán celebrar las fiestas navideñas, el Gobierno español no se ha pronunciado todavía y las comunidades autónomas van tímidamente anunciado sus decisiones, que no hay por qué tomar a ciegas. Modelos matemáticos, como el Simulador Covid que ha desarrollado el departamento de Farmacia Clínica de la Universidad de El Sarre, permiten proyectar a futuro los datos de la pandemia e incluir nuevas variables, como las desescaladas o las nuevas restricciones, para medir por adelantado su eficacia.