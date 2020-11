Últimas noticias hoy domingo, 29 de noviembre del 2020 El contenido más importante de hoy, domingo, 29, noviembre 2020, en las últimas noticias. Entérate de la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el mejor resumen de noticias de hoy.

Antibióticos tan populares como el augmentine, estatinas para el colesterol, sedantes como el trankimazin o bupropión, el fármaco utilizado para ayudar a dejar de fumar, están entre los 16.872 medicamentos que se verán obligados a bajar su precio de forma inmediata. El Boletín Oficial del Estado publicó ayer la orden de precios de referencia del Ministerio de Sanidad que permite reducir los precios de los fármacos cuando se agota su patente. Este sistema, diseñado para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, organiza los fármacos con el mismo principio activo en grupos. El nuevo precio se calcula a partir del coste por tratamiento y día más barato. Así se logra un ahorro en cascada. Aunque se establece un límite de 1,60 euros por debajo del cual no se puede reducir más para garantizar que siga siendo rentable para los laboratorios farmacéuticos fabricar determinados medicamentos.

Diego Molina, el empleado de la funeraria que se fotografió junto al cadáver de Diego Maradona, se ha entregado a la Policía después de que la Fiscalía argentina abriera una investigación por la imagen, convertida en viral apenas unas horas después de la muerte del futbolista.

Ha muerto Juan de Dios Román, referente del balonmano español y leyenda de los banquillos. El que fuera seleccionador durante una década, repartida en dos etapas, ha fallecido tras sufrir el jueves un derrame cerebral irreversible. Para siempre quedará su sonrisa y su amabilidad, señas de identidad de un tipo hecho a sí mismo que supo continuar la estela de Domingo Bárcenas para impregnar un estilo propio al balonmano nacional y llevarlo a sus cotas más altas.

Carlos Sainz ha reconocido estar «muy enfadado» por el inoportuno «fallo mecánico» que le ha hecho terminar en la Q2 su participación en la sesión de calificación del Gran Premio de Bahréin, en donde partirá decimoquinto, y ha asegurado que si había un día en el que «no podía pasar» esto, era este sábado.

Un joven de 27 años ha resultado herido grave tras ser apuñalado este sábado por la tarde junto a la estación de Cercanías de Entrevías, en el distrito de Puente de Vallecas. Los sanitarios del Samur-Protección Civil que se han trasladado al lugar le han estabilizado y trasladado con pronóstico grave al Hospital Doce de Octubre.

El amor no tiene edad. Y menos aún en los tiempos del Covid. Es lo que le ha pasado a una pareja de octogenarios. Sin embargo, el final no ha sido el esperado. Ha sido luctuoso. La mujer, Cara Sacchi, estaba ingresada en un hospital. Le estaban realizando unas pruebas para ver si tenía cáncer y, además, había contraído el coronavirus. No podía recibir visitas de familiares, pero su marido, Stefano Bozzini, de 81 años, acudía cada día puntual a su cita. Se ponía en el exterior del centro sanitario de Castel San Giovanni (Piaenza, Italia) y dedicaba todos los días serenatas a su mujer. Para ello, utilizaba un antiguo acordeón.