Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de internacional del domingo, 28 de marzo del 2021

domingo, 28 de marzo

El Día de las Fuerzas Armadas se ha celebrado este sábado en Myanmar, nombre oficial de la antigua Birmania, con el mayor baño de sangre desde que empezaron las protestas contra el golpe de Estado del 1 de febrero. Mientras el Ejército desfilaba de gala en la capital, Naypyidaw, pertrechado de campaña mataba por todo el país a 114 personas en las manifestaciones que, un día más, volvían a tomar las calles. En total, son ya más de 400 los fallecidos en las protestas, según calculan los medios birmanos.

Sin el pudor que despierta la crítica ni los diques de la oposición, el despotismo suele combinar el ridículo con la brutalidad más extrema. Culpable de que los sueños de libertad de Guinea Ecuatorial se redujeran a un montón de polvo, al dictador Francisco Macías (Mongomo, 1924-Malabo, 1979) le gustaba presumir de su crueldad y sus extravagancias ideológicas.

Cuarenta acres y una mula. Esa es la célebre fórmula que el general William Sherman diseñó para compensar a decenas de miles de esclavos del sureste de EE.UU. en las postrimerías de la guerra civil, en enero de 1865. En realidad, no fueron ni cuarenta acres ni una mula. El general unionista, después de una campaña victoriosa en la costa sureste, territorio en secesión para mantener la esclavitud, firmó una orden para dedicar 400.000 acres –algo más de 160.000 hectáreas– de propietarios blancos a los nuevos ciudadanos liberados. Esa tierra, que hasta entonces trabajaban los negros en esclavitud, sería dividida en lotes «de hasta 40 acres». No decía nada sobre la mula, pero algunos de los esclavos recibieron acémilas utilizadas por el Ejército.

El combate armado en el estado fronterizo venezolano de Apure no da tregua. Desde el pasado fin de semana, se disparó un conflicto entre grupos de la disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas (FANB), que forzó a más de 4.000 venezolanos a huir de sus casas por el bombardeo indiscriminado de la FANB a los pobladores de La Victoria, una zona rural ubicada al suroeste del país.

El Ever Given, construido hace tres años, es uno de los mayores buques portacontenedores del mundo con capacidad para transportar una carga de 200.000 toneladas. Al quedar varado como una gigantesca ballena en el canal de Suez, el costoso bloqueo en este decisivo cuello de botella para el comercio mundial ha servido para recordar hasta qué punto vivimos en un mundo interconectado. Y hasta qué punto la globalización, con sus masivos y veloces intercambios, es una realidad más bien inevitable y no una opción política.