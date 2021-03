Últimas noticias de deportes hoy domingo, 28 de marzo del 2021 Entérate las últimas noticias del día de hoy. El más completo resumen de las noticias de última hora del día 28 de marzo del 2021 en ABC.es. Descubre las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

el mejor resumen del domingo, 28, marzo aquí mismo:

Todo el bagaje anodino que ha acumulado la F1 en los últimos años ha saltado por los aires en el primer sábado de 2021. Una clasificación llena de incertidumbres y sorpresas, cambios de humor, nuevos nombres y, por esta vez, sin el rodillo Mercedes dispuesto para barrer a la competencia. Magnífico abanico para seducir a los aficionados, con Sainz octavo y Alonso, noveno. Dos españoles entre los nueve mejores.

La primera clasificación del curso en la Fórmula 1 deparó un sábado emocionante, con Verstappen capturando la pole por delante de los Mercedes y con los dos españoles entrando en la Q3. Sorprendente fue, por cómo había ido el fin de semana, el noveno puesto de Alonso, al que Carlos Sainz (octavo) felicitó tras la prueba.

Al final de la recta no pudo ni frenar y se salió a la grava porque era imposible que pudiera girar en esas circunstancias. Johann Zarco había pulverizado el récord de MotoGP, pues nunca una moto había superado los 360 kilómetros por hora y cuando pasó por línea de meta, su cuentakilómetros marcaba 362,4.

Hay cosas que no se pueden pagar con dinero y esas son las más duras. Once lesiones en veinte meses, un desgraciado récord difícilmente superable. Desde el exterior surgía un sentimiento humano de apoyo para un futbolista que deseaba jugar y no podía. El vía crucis de problemas físicos ha provocado en su cabeza un problema psicosomático a lo largo de sus dos primeros años en el Real Madrid. Eden Hazard tenía miedo cada vez que volvía a jugar, porque se rompía al cabo de unos cuantos partidos. Eden Hazard tenía miedo cada vez que volvía a jugar, porque se rompía al cabo de unos cuantos partidos, de uno, de dos encuentros, incluso en un cuarto de hora, como sucedió frente al Elche.

El tropiezo ante Grecia en el estreno de la fase de clasificación del Mundial 2022 obliga a la selección española a no cometer más errores. Toca resarcirse este domingo en el duelo ante Georgia, el primero que afronta como visitante España.

La carrera de Willy Sagnol (Saint-Etienne, 1977) fue prolífica. Campeón de la Champions con el Bayern, ganador de cinco Bundesligas, de dos Mundiales de clubes con la selección francesa... Durante años fue uno de los laterales derechos de referencia y una pieza codiciada para los grandes clubes europeos. Tuvo éxito y reconocimiento, pero su vida quedó marcada por la derrota en la final del Mundial de Alemania 2006, donde Italia ganó a Francia por penaltis. Aquel histórico partido disputado en el Olímpico de Berlín será recordado siempre por el cabezazo de Zidane a Materazzi, un arrebato que le costó la expulsión al hoy entrenador del Real Madrid. Quedaban diez minutos de la prórroga y el incidente frenó en seco la iniciativa francesa, que tenía contra las cuerdas a su rival. En la tanda de penaltis falló Trezeguet y el título cayó del lado transalpino.