Últimas noticias y última hora de hoy domingo, 26, julio 2020

domingo, 26 de julio

Las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Navarra y País Vasco son las que están registrando una mayor incidencia de casos de Covid-19 en las dos últimas semanas, según los últimos datos publicados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) en su informe «Situación de Covid-19 en España», hechos públicos este sábado. Según el mismo, el 25% de los nuevos contagios se produjeron en reuniones familares.

Italia se blinda después del informe del Instituto Superior de Sanidad (ISS), que advierte del riesgo de aumento de contagios: 120 nuevos brotes de Covid-19 se ha descubierto en una semana. La edad media se ha rebajado a los 40 años. En las últimas 24 horas hubo 275 nuevos infectados y 5 muertos. El número de regiones con un nivel de riesgo «moderado», pero que están con vigilancia especial, han pasado de 6 a 9: Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Puglia, Cerdeña, Sicilia, Toscana, Umbría y Véneto.

Una colaboración entre varias empresas y centros científicos y académicos portugueses ha permitido desarrollar una mascarilla que inactiva el virus que causa la Covid-19, avalada por el Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes de Lisboa (iMM).

Aa mediados de marzo, cuando el Covid se expandía como un incendio en un pasto seco en un puñado de países (Italia, España, Estados Unidos, y ya más bajo control en China) la esperanza era que el virus se debilitara con la llegada del verano. Todavía falta mucho por saber sobre esta enfermedad, pero, con los sofocos de julio en medio mundo, la pandemia lejos de retroceder gana terreno en muchos países, registra brotes en territorios donde hasta ahora no había tenido gran incidencia y protagoniza repuntes en lugares en los que se creía controlado. Los datos que recoge a nivel global la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore (EE.UU.), muestra que el mundo suma alrededor de un cuarto de millón de nuevos casos por día. Según los datos de ayer, fueron 225.000 las nuevas infecciones. En total, la pandemia acumula ya 15,7 millones de casos y 639.000 fallecidos.

La plaza del Obradoiro lucía ayer, 25 de julio, festividad del Apóstol Santiago, diferente a otros años. Si en el día grande de Galicia se esperaban habitualmente entre 2.000 y 3.000 peregrinos, ayer se presentaron solo 500 a recibir su compostela, informaba con desánimo la Oficina del Peregrino.

Pese a la velocidad de transmisión que ha demostrado tener el coronavirus, no en todos los entornos familiares o sociales ha actuado de la misma manera. En algunos casos, ha habido parejas en la que, pese a vivir en la misma casa, solo ha afectado a uno de los miembros. Precisamente este fue el caso del primer contagio que se dio en Baleares, un ciudadano británico que se infectó de Covid-19 en una estación de esquí en Francia y, una vez en España, pese a estar con su familia y dar positivo, ellos dieron negativo. «Hay diversos motivos por los que una persona puede no infectarse, y algunos aún los desconocemos», explica el doctor Javier Arranz Izquierdo, médico de familia, y miembro del grupo de enfermedades infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc). «Por ejemplo, una persona que se va de viaje, y no está en el momento del contagio con sus allegados. Sabemos que en personas que tienen la enfermedad leve o sin síntomas la capacidad de contagio al cabo de una semana es mínima. Es una cuestión de plazos, como el caso de Baleares, que fue probablemente por el tiempo que había pasado».