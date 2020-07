Últimas noticias de cultura hoy domingo, 26 de julio del 2020 Entérate de las noticias de última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en cultura. Descubre las últimas noticias del día 26 de julio del 2020 y el resumen más completo de ABC.es. Entérate de la mejor información de las secciones del periódico para estar actualizado.

Fue, entre otras cosas, enterrador, enfermero y huésped durante casi dos décadas de instituciones mentales y hospitales psiquiátricos, pero si algo debía hacer sonreír a Peter Green, fallecido este sábado a los 73 años mientras dormía, según ha informado su familia, era que le recordaran que hubo un día en que B. B. King, maestro de maestros y piedra angular del blues, se rindió a su talento y a sus encantos. «Fue el único que me provocó sudores fríos», dejó dicho el Rey del Blues en una de esas citas que los guitarristas coleccionan como pedazos sueltos de la palabra divina.

Peter Green, fundador de Fleetwood Mac, ha sido uno de los mejores guitarristas y (sobre todo) cantantes blancos de la historia del blues. Para explicarlo rápidamente: el mismísimo B. B: King dijo una vez de él que era «de los pocos que me han hecho sudar». En 1970 cometió el error de dejarse arrastrar por unos hippies infames hasta la comuna de Highfisch en Munich, donde le sometieron a una obscena bacanal de LSD que le fundió el cerebro. Aquello precipitó su salida del grupo, y le dejó unas terribles secuelas que nunca desaparecieron del todo, pero nos dejó un legado de obras maestras muy difícil de igualar.

Toda lectura es un viaje, un maravilloso encuentro con lo desconocido. Y como este es un extraño verano, de escapadas imposibles, ABC ha reunido a un grupo de escritores para que recomienden libros en los que los lectores puedan refugiarse ante la falta de desahogo estival: de la novela de aventuras a los clásicos, el ensayo, los diarios... Porque todo, en la literatura, es posible.

Los canales de Venecia inusualmente vacíos sorprendieron al mundo durante el confinamiento por la pandemia, unas imágenes recogidas ahora en un documental que se estrenará en la preapertura de la Mostra, según anunciaron sus organizadores. El Festival de Cine, que mantiene su celebración entre el 2 y el 12 de septiembre, ha elegido la película "Molecole" (Moléculas), de Andrea Segre, para su preapertura, en la noche de la víspera.

Resulta raro decir de un poeta que es divertido. De Baltasar del Alcázar (Sevilla, 1530 - Ronda, 1606) se puede y se debe decir, y ampliarlo al superlativo, porque su producción no puede ser más chispeante, jovial, alegre y encantadora. La colección Antologías de Renacimiento (que así se llama, acogiendo el nombre de la editorial en el rótulo de la serie) alcanza su número 114 con un precioso y bien diseñado florilegio, a cargo de Arturo Echavarren, de la producción poética de Del Alcázar. Se incluye, cómo no, su celebérrima «Cena jocosa» («En Jaén, donde resido...») y la canción «Cautivo de amores», que presta su título al libro recomendado a partir de su primera estrofa: «Tres cosas me tienen preso / de amores el corazón: / la dulce Inés, el jamón / y berenjenas con queso». Este verano toca volver sobre la obra del poeta más divertido de nuestro Siglo de Oro. Por LUIS ALBERTO DE CUENCA.