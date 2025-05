Aquí, los titulares del día donde, además, podrás averiguar todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día domingo, 25 de octubre en el mundo y en España:

El teniente general Pablo Martín (Zamora, 1952) es una figura primordial en la derrota de ETA . No en vano fue jefe de Información de la Guardia Civil entre 2004 y 2012, periodo en el que se culminó la victoria del Estado sobre la banda (el cese terrorista se proclamó en octubre de 2011). Retirado desde julio de 2017, tras su breve etapa como director adjunto operativo. Hijo y padre de guardias civiles (todo en él es de la Benemérita, hasta el mostacho), recibe a ABC en una cafetería de la periferia de Madrid. Mañana nublada y húmeda de incipiente otoño. Entre acordes horteras de un hilo musical a todo volumen (Titanic, Kenny G…) que hay que pedir atemperar a la encargada para que no entorpezca tan importante relato, «don Pablo» repasa, no sin dolor, la historia de este gran triunfo de la democracia española : la imposición de la razón y la ley sobre la barbarie etarra . Algunas veces ganan los buenos.

La presión migratoria no afloja en Canarias. Hasta el momento, Salvamento Marítimo ha realizado cinco rescates a pateras que han llegado cargadas con 139 personas. Los ocupantes de las embarcaciones auxiliadas han sido desembarcados en Gran Canaria, El Hierro y Tenerife , y entre ellos había al menos dos menores. Además, los servicios de rescate localizaron flotando el cuerpo de otro inmigrante en las aguas de Ceuta que, previsiblemente, habría intentado acceder a territorio nacional a nado.

La Comunidad Valenciana ha registrado este sábado 1.690 nuevos contagios de coronavirus , la mayor cifra de positivos diarios desde el inicio de la pandemia . Por otro lado, los hospitales valencianos cuentan en estos momentos con 838 personas ingresadas : 89 en la provincia de Castellón, con 11 pacientes en UCI; 276 en la de Alicante, con 59 en UCI; y 473 en de Valencia, de los cuales 53 se encuentran en cuidados intensivos.

Son las dos caras de una misma realidad. La cruz la simbolizan los Blanco-Garrido, la familia que, devastada tras el secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel, escapó de Ermua (Vizcaya) en busca de un nuevo comienzo. En el otro extremo se encuentran los verdugos del joven concejal, así como quienes les guiaron hasta su objetivo. Entre estos últimos destaca la figura de Ibon Muñoa (Éibar, 1958), el hombre que proporcionó a ETA la información necesaria para perpetrar el crimen y que acogió en su casa a los terroristas. Tras pasar los últimos 20 años entre rejas, el que fuera edil de Herri Batasuna (HB) ha recuperado la libertad y ya es uno más en su tierra, donde los batasunos le han recibido con honores.

La semana en la que los casos positivos se desbocaron hasta saltar la barrera de los 600 contagios en un día , uno de los expertos que forma parte del comité clínico que traza la hoja de ruta para salir del atolladero explica la situación actual y cómo abordar una pandemia de la que, aclara, «saldremos». Se trata del doctor Pedro Rascado, coordinador del Plan Nacional de desescalada para las Unidades de Cuidados Intensivos.

Unos 200 ciudadanos armenios han cortado este sábado durante casi cinco horas la autopista AP-7 en los dos sentidos de la marcha a la altura de Agullana (Girona), a unos 8 kilómetros del paso fronterizo de La Jonquera, para visibilizar internacionalmente el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.

La segunda ola de la pandemia golpea cada vez más fuerte, mientras la parálisis legislativa mantiene con el freno de mano echado la tramitación de un total de 16 proyectos de ley, que en teoría deberían haberse aprobado de forma urgente para hacer frente a los efectos esta crisis sanitaria. Desde el inicio de la pandemia, el Gobierno de Sánchez ha aprobado 25 decretos-leyes, de los que el Congreso decidió que 17 se tramitaran con celeridad como proyectos para que los grupos pudieran negociar enmiendas y hacerlos más efectivos. Pero en siete meses solo se ha aprobado uno de esos proyectos de ley. El resto «duerme» dentro de alguna carpeta a la espera de que el Gobierno quiera darle un impulso.