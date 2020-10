Últimas noticias del domingo, 25 de octubre del 2020 | Descubre toda la actualidad y última hora de cultura Entérate de las noticias de última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en cultura. Descubre las últimas noticias del día 25 de octubre del 2020 y el resumen más completo de ABC.es. Entérate de la mejor información de las secciones del periódico para estar al corriente.

Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los mejores titulares del domingo, 25 de octubre que no te deberías perder, como estos:

Remata esta rara temporada Antonio Ferrera matando seis toros en Badajoz, en una tarde triunfal, con muchos detalles originales: corta cinco orejas y recibe el cariño de sus paisanos. Los toros de Zalduendo dan juego escaso y pobre, en el caballo.

Entre las muchas lecturas y escritores de cabecera que Juan Manuel de Prada (Baracaldo, 1970) confiesa hay dos nombres por encima de todo: G. K. Chesterton y C. S. Lewis. Si nos referimos a ellos en líneas muy generales, ambos sobresalen como referencias de la Literatura con mayúscula en el frontispicio de la cultura occidental, y si cerramos el círculo, ambos, también, emergen como referentes indiscutibles del discurso católico del siglo pasado. Sobre el londinense Chesterton, Prada ha publicado en este suplemento numerosas reseñas porque numerosas han sido las reediciones de sus libros en los últimos años (adorables las historias del sacerdote católico, el padre Brown). Si se me permite la comparación, Prada tiene algo en sus trazas del gran Chesterton y no lo esconde. Las figuras de ambos escritores se dibujan con orgullosa contundencia en estos tiempos de corrección política extrema.