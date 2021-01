Últimas noticias del domingo, 24 de enero del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora de deportes Revisa las últimas noticias del día 24 de enero del 2021. Averigüe la última hora de los sucesos que ocurren en deportes de ABC.es. El conciso resumen del día en 6 noticias de actualidad para estar informado.

Ha pasado una semana desde la muerte de Sergi Mingote en el K2, pero el recuerdo del español sigue instalado en el campo base. Todos los alpinistas que participaron en su auxilio llevan días tocados por el suceso y alguno de ellos, como Alex Galvan, han decidido abandonar la expedición por no encontrarse en las mejores condiciones.

Al holandés Theo de Rooy le pusieron el micrófono en la nariz nada más terminar una París-Roubaix en los años ochenta. «Es una mierda... Esta carrera es un montón de mierda, sufres como un animal, no tienes tiempo para mear, te lo haces encima, pedaleas sobre barro, resbalas, debes limpiarte el barro si no quieres perder la cabeza...». «¿Volverás alguna vez?», quiso saber el periodista. «Desde luego, es la carrera más bonita del mundo», contestó.

Basta con mirarle el rostro para ver que algo ha cambiado en la vida de Luka Jovic. Cedido desde principios de año en el Eintracht, el serbio marcó ayer su tercer gol en tres partidos. Racha goleadora que supera en apenas unos días a su cosecha total como jugador del Real Madrid.

Líder destacado con un partido aún pendiente, el Atlético de Madrid ha metido la directa y, en cuanto a resultados, el equipo funciona de maravilla en la Liga, aunque a Joao Félix le ha tocado comenzar empujando desde el banquillo en las tres últimas victorias. Una imagen a la que muchos no terminan de acostumbrarse porque el joven luso (21 años), además del fichaje más caro en la historia del club (120 millones) es, sin duda alguna, el futbolista con más calidad de la plantilla. La técnica y toque exquisito de pelota no son, sin embargo, suficiente aval en un conjunto en el que defender y el despliegue físico resultan un axioma. Indiscutible en el inicio de curso, el delantero ha ido perdiendo presencia en un once en el que Simeone está repitiendo ahora con Ángel Correa como compañero de un Luis Suárez cada vez más decisivo y letal. Un protagonismo que no terminó de asumir Joao Félix la pasada campaña y que tampoco está conseguido acaparar en esta, aunque su entrenador confía en que el portugués recupere su mejor versión en la segunda vuelta del campeonato que los rojiblancos inauguran ante el Valencia. El técnico no despejó la incógnita, pero su estrella apunta hoy a la titularidad.

El Barcelona de Koeman, un equipo que parece luchar cada fin de semana más por miedo a la muerte que por ansias de vivir, está preso, entre una infinidad de pecados, de una errática política de fichajes, algo condicionada por la pandemia y su delicada situación económica y política eso sí, pero no exenta de absurdos malabares para cuadrar cuentas. En el último mercado, el de la «renovación», el técnico holandés vio cómo pocas de sus peticiones eran satisfechas y los incómodos veteranos se marchaban a coste cero a rivales directos (Suárez al Atlético, Rakitic al Sevilla). Solo en jóvenes como Ansu Fati o Pedri, talentos del todo inesperados, al menos de manera tan inmediata, han dado algo de vida un equipo que hasta junio, momento en el que acaba el contrato de Messi, no sabrá que camino debe tomar. Si hace dos temporadas sorprendía el cambio entre Cilessen y Neto, todo en favor de las matemáticas, este verano impactó en el aficionado el cambio de Arthur Melo, irregular pero talentoso centrocampista, por Miralem Pjanic, veterano fogueado en los últimos años en la dominadora de Italia, la Juventus. A día de hoy, el trueque marca un momentáneo vencedor.

La Supercopa de España y los dieciseisavos de final de la Copa del Rey debían ser tres partidos en los que el Barcelona confirmara su mejora durante este inicio de 2021, en el que había encadenado tres victorias. Pero esos encuentros no solo pusieron de nuevo en evidencia las carencias de las que adolece el equipo en los últimos tiempos, sino que también han supuesto una elevada factura en un calendario demasiado exigente para el escaso fondo de armario del que dispone Koeman. Cayó con estrépito en la final ante el Athletic y sufrió inesperadamente ante el Cornellá, equipo de Segunda B que le aguantó 92 minutos sin encajar un gol.