«Al final, la pandemia podrá tener algo positivo si somos capaces de abrir los ojos y darnos cuenta de la situación que ya arrastraba la Fiesta. Se impone una reestructura y poner las bases para recuperar el terreno perdido», asegura Alberto García, cabeza visible de la empresa Tauroemoción, una organización que en la terrible temporada pasada organizó un buen número de festejos y en la presente gestionará más de veinte plazas de toros.

Aunque lo sabe cualquier persona medianamente informada y con dos dedos de frente, casi nadie en el mundillo de la música en directo quiere hablar de ello. Ningún gran festival español ha anunciado lo inevitable aún, pero cuanto antes se admita la realidad, mejor será para todos: este año tampoco habrá festivaleo veraniego. Así lo aseguran, muy a su pesar, varios agentes del sector consultados por este periódico.

Después de tocar en una sala de Glasgow, una noche de 1978, The Clash se marcharon a su hotel a descansar antes de emprender su camino hacia la siguiente ciudad de su gira. Allí, cual beatlemaníaco, esperaba un muchacho de diecisiete años llamado Martin McLeish, que ansiaba poder estrechar la mano de sus ídolos. No tardaría mucho en conseguir eso y mucho más: poco después formó su propia banda, The Plastic Flies, y volvió a asaltar a los de Joe Strummer en otro hotel para darles una cinta con su primera maqueta. A los Clash les gustó, los aceptaron para ser teloneros de su gira y acabaron compartiendo vida, experiencias e inquietudes sociales y culturales en uno de los momentos más convulsos de la historia del Reino Unido.

El Ministerio de Cultura griego ha dado a conocer el resultado de una serie de excavaciones subacuáticas que se han realizado hace unos meses en la zona marítima alrededor de la isla de Kasos, en el Mar Egeo. Los expertos del Departamento de Antigüedades Subacuáticas, en colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas de la Fundación Nacional de Investigación griega, estudiaron un naufragio de la época romana, dirigidos por los arqueólogos Xánthi Arguíris y Yorgos Kutsufláki.

Uno de los primeros recuerdos de Ruth Shady (Callao, Perú, 1946) es una visita a Cantamarca, un yacimiento cerca de Lima. Tiene entonces siete u ocho años y, al llegar a casa, fascinada por los restos de aquella ciudad antigua, se lanza a escribirlo todo en su libreta, a dibujarlo. La niña, no hay duda, quiere ser arqueóloga, en parte por culpa de su padre, que le agita la imaginación a cada poco con historias de pasados legendarios. No sabe lo que le espera. Nadie lo sabe.

Amanda Gorman, la poeta de tan solo 22 años que leyó su poema «The Hill We Climb» en la inauguración del mandato presidencial de Joe Biden el pasado miércoles, ha conseguido un nuevo contrato literario además de haber sido catapultada en la lista de éxitos de ventas. «Best seller» exprés, vamos.