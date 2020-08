Últimas noticias y última hora de hoy domingo, 23, agosto 2020 en deportes Repasa las últimas noticias del día 23 de agosto del 2020. Averigüe la última hora de los sucesos que ocurren en deportes de ABC.es. El conciso resumen del día en 6 noticias de actualidad para estar informado.

Estar informado sobre las última hora de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del domingo, 23, agosto aquí mismo:

El equipo juvenil del Real Madrid, dirigido por la leyenda madridista Raúl González Blanco desde el banquillo, se clasificó por primera vez para la final de la Youth League. Los blancos, de rosa en este encuentro, batieron en semifinales al Salzburgo, campeón en 2017, en un choque cargado de emoción en el Colovray Sports Centre de Nyon.

Este domingo tendrá lugar por fin la carrera de las míticas 500 Millas de Indianápolis en su edición de 2020, una prueba en la que el piloto asturiano Fernando Alonso, con el equipo Arrow McLaren SP, tratará, por tercera vez, de completar la denominada 'Triple corona' (Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, 24 Horas de Le Mans del Mundial de Resistencia y las 500 Millas de Indianápolis de la Indycar).

Aitana Bonmatí, jugadora del Barcelona, ha aprovechado un mensaje en las redes sociales de Irene Lozano, presidenta del Consejo Superior de Deportes, para denunciar la situación que vive el fútbol femenino y criticar la gestión que está realizando el organismo gubernamental dependiente del Estado. La política quiso felicitar al club azulgrana por su pase a las semifinales de la Champions League tras su victoria ante el Atlético de Madrid (1-0) este pasado viernes y se encontró con la respuesta de la centrocampista azulgrana. «Hoy hemos tenido el corazón dividido por el enfrentamiento entre dos equipos españoles que son un orgullo para nuestro país. Mi enhorabuena al Barcelona por clasificarse para semifinales de la UWCL, ojalá llegue a la final. ¡Mucho ánimo al Atleti!», era el tuit publicado por Irene Lozano. Entre las muchas respuestas que recibió la gestora del deporte español destacaba la de Aitana Bonmatí. «Gracias Irene. Pero después de Champions ¿qué nos queda? A día de hoy no tenemos fecha para volver a competir en liga mientras las grandes ligas europeas sí. ¿Se está trabajando para ello?», cuestionaba.

El jugador del Fútbol Club Barcelona Luis Suárez ha pedido al club culé que si no le quieren para la próxima temporada, que hablen cuanto antes con él y no filtren su nombre a los medios, aunque ha asegurado que todavía no ha mantenido una conversación con el nuevo técnico, Ronald Koeman.

En el verano de 2017, Real Madrid y Mónaco acordaron el traspaso de Kylian Mbappé por 180 millones de euros. El futbolista destinado a ser el número uno del mundo durante la próxima década vestiría de blanco con tan solo 18 años, pero aquella operación sucumbió en el último minuto. El PSG entró en juego e igualó la oferta del Madrid, ofreciéndole a Mbappé liderar el proyecto de un equipo diseñado para ganar la Champions. En aquel momento, en la plantilla blanca el referente era Cristiano que, junto a Bale y Benzema, hacían del Madrid uno de los ataques más poderosos de Europa. Kylian sería uno más, sin ni siquiera la titularidad asegurada, motivo de peso que le hizo cerrar la puerta del Madrid y abrir la del PSG, aunque no iba a ser un portazo definitivo.

La decandencia del Barcelona se ha ido gestando desde la temporada 2016-17, la última de Luis Enrique, en que se evidenciaron excesivas pistas sobre una geneneración a la que no se puso remedio.