Estar informado sobre las última hora de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea. Pero, si no dispones demasiado tiempo, ABC pone a disposición de los lectores que lo deseen, el mejor resumen del domingo, 23, enero aquí mismo:

El cuerpo de un septuagenario francés, que realizaba desde el 1 de enero una travesía del Atlántico a remo, «fue encontrado sin vida en el interior de la cabina de su canoa», informó este sábado su equipo a AFP. Jean-Jacques Savin , que cumplió 75 años el 14 de enero a bordo de su canoa Audaz, de ocho metros de eslora y 1,70 de manga, había zarpado el 1 de enero de Sagres (sur de Portugal) para convertirse en 'el decano del Atlántico', dispuesto a realizar una hazaña para 'burlarse de la vejez'.

Dicen que el dinero no da la felicidad. Algo parecido le pasa al Newcastle United, que pese a ser el equipo más rico del mundo, respaldado por una fortuna de 320.000 millones de euros , lucha por no descender esta temporada en la Premier League. Esta tarde, los del norte de Inglaterra ganaron al Leeds United (0-1) , su segundo triunfo de la temporada, una estadística rotundamente opuesta a las aspiraciones que pretenden sus propietarios, que desde hace meses prometen fichajes millonarios para un proyecto que, de momento, no lo es tanto.

Es un problema eterno del Real Madrid que Carlo Ancelotti sufrió también en su primera etapa. Los equipos se cierran frente a los blancos y hay que romper las murallas con calidad, velocidad, genialidad, regate y remate. Cristiano solventó muchos atascos con su disparo monumental, imposible para la mayoría de los mortales. Desde que se fue el portugués, el conjunto madrileño ha soportado bastantes problemas para abrir los cerrojos que le colocan en cualquier estadio, especialmente en el Bernabéu, pero también a domicilio, como hizo el Elche en la Copa del Rey , una táctica de defensa y contragolpe que consiguió mantener el empate inicial durante noventa minutos. Es lo que la escuadra ilicitana repetirá hoy en Chamartín, en el día del homenaje madridista a Gento en su casa, en el campo de sus amores.

La selección española de fútbol sala demostró en su debut que ha llegado al Europeo de los Países Bajos con la firme intención de poner fin a la sequía de títulos que vive desde 2016, la peor racha de su historia. Frente a Bosnia-Herzegovina, que se estrenaba en una fase final, el equipo dirigido por Fede Vidal hizo valer su calidad y experiencia para lograr sus tres primeros puntos sin muchos apuros.

La estadounidense Madison Keys derrotó el domingo a la española Paula Badosa y avanzó a cuartos de final del Abierto de Australia por tercera vez, en un duelo entre dos de las jugadores mejor preparadas de la temporada.

Ansu Fati anda sumido en una depresión desde que se lesionara este pasado jueves durante la disputa de los octavos de final de la Copa del Rey. El quirófano planea sobre el futbolista, que desde que se lesionara el pasado noviembre de 2020 ha pasado en cuatro ocasiones por la mesa de operaciones para reparar su rodilla. La lesión actual es diferente, muscular, pero similar a la que padeció Ousmane Dembélé y que le mantuvo cuatro meses fuera de los terrenos de juego. Este próximo lunes hay una reunión entre el futbolista, su familia, el cuerpo técnico y los servicios médicos de la entidad para tomar una decisión al respecto. El futbolista, en estos momentos, es reticente a pasar por el quirófano para solventar su lesión en el tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda, aunque los galenos de la entidad son partidarios de una solución más invasiva aunque también más segura y que minimiza el riesgo de recaída. Es cierto que un tratamiento conservador podría devolverle a los terrenos de juego en apenas dos meses pero el tendón quedaría debilitado.