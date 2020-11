Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de historia del domingo, 22 de noviembre del 2020 Entérate de las noticias de última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy en historia. Descubre las últimas noticias del día 22 de noviembre del 2020 y el resumen más completo de ABC.es. Infórmate con la mejor información de las secciones del periódico para estar al día.

En la madrugada del 5 al 6 de marzo de 1939, el general Manuel Matallana recibió la llamada de Segismundo Casado para comunicarle que se había sublevado contra su propio presidente, Juan Negrín, que a esas alturas de la Guerra Civil sólo contaba ya con el apoyo de los soviéticos y el Partido Comunista. Al enterarse, este último le quitó el teléfono de las manos y le dijo directamente al coronel golpista: «Queda usted destituido». Y este le respondió: «Mire usted, Negrín, eso ya no importa. Ustedes ya no son Gobierno, ni tienen fuerza ni prestigio para sostenerse y, menos, para detenernos. La suerte está echada y ya no retrocedo».