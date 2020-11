Últimas noticias del domingo, 22 de noviembre del 2020 | Descubre toda la actualidad y última hora de deportes Entérate las últimas noticias del día de hoy. El mayor resumen de las noticias de última hora del día 22 de noviembre del 2020 en ABC.es. Descubre las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Rafael Nadal aseguró que ha perdido «una oportunidad importante» al caer con el ruso Daniil Medvedev en un partido en el que llegó a sacar para alcanzar la final del torneo de maestros.

Nuevo tropiezo del Barcelona y preocupación en la afición azulgrana, que presiente una larga y dura travesía por el desierto con dificultad, no solo para ganar algún título, sino para conseguir objetivos más mundanos como quedar entre los cuatro primeros para poder disputar la Champions el próximo año. Leo Messi, el capitán, el escudo, el espejo en el que los culés se miran, es el fiel reflejo, en estos momentos, de un equipo desdibujado, indolente, sin alma, desconocido y con graves problemas de liderazgo y de planificación. Once puntos de 24 disputados es una estadística que habla por sí misma. Tres victorias, dos empates y tres derrotas en ocho encuentros con forman al equipo de Koeman como el peor Barcelona de los últimos 25 años. Desde que se instauró el sistema de tres puntos por victoria (temporada 1995-96), nunca los culés habían empezado tan mal.

El Barça me recuerda mucho a mí cuando tenía veinte años: lo intentaba todo, pero sin saber nada, no era capaz de controlar mi talento, ni mi fuerza y confundía el amor con cualquier sentimiento. Pero ahí estaba, en el camino correcto y peleando en las batallas importantes, con las armas adecuadas, aunque fuera al precio de perder más de lo que ganaba. Tardaron, tardaron en llegar las ganancias. La impaciencia me jugaba malas pasadas. La ingenuidad era total, y aunque era un joven alegre y que nunca se rendía, la frustración y yo nos conocimos mucho mejor de lo que yo deseaba. Me tomó un tiempo calmarme y comprender a la vez que no podía calmarme demasiado.

El temor a una lesión de Gerard Piqué, que tuvo que retirarse del choque entre su equipo y el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano se ha concretado después de las pruebas a las que ha sido sometido el central del Fútbol Club Barcelona este domingo.

Nada mejor para Albert Arenas que tener la posibilidad de ser campeón del mundo de Moto3 en sus manos. Cocinado a fuego lento este título, es la calma una de las bazas de este piloto que cumple el 11 de diciembre 24 años. Como contraste, disparadas las pulsaciones por minuto de Jorge Martínez Aspar, jefe de Arenas, en el garaje del Aspar Team. Pero supo ofrecerle el piloto una carrera maestra a quien le dio la oportunidad para este momento. Hizo su trabajo, y aún se enredó en un eléctrico duelo de adelantamientos sucesivos con Tony Arbolino, el tercero en discordia y que le podía arrebatar el título, a falta de seis vueltas. Con tensión a falta de cuatro porque los rivales lo superaban y minimizaban la ventaja en la clasificación. Pero con ocho puntos sobre Ogura, y once sobre Arbolino, Arenas aguantó. Incluso con una última vuelta en la que se fue viendo desplazado hasta la duodécima posición mientras Ogura y Arbolino le recortaban puntos. En una categoría en que en cada curva se pasa de primero a undécimo, cabeza fría y manos calientes para manejar la situación con actitud de campeón. Albert Arenas, campeón del mundo de Moto3.

El imperio británico mantiene el control de diferentes archipiélagos en los mares del sur, uno de ellos es el de Tristan da Cunha que esta clavado en las coordenadas 37°06′ Sur y 12°16 Oeste del Atlantico sur. Un punto geográfico de referencia para los navegantes oceánicos durante las competiciones vuelta al mundo.