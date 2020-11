Últimas noticias y última hora de hoy domingo, 22, noviembre 2020 Entérate de la última hora y los sucesos que han tenido lugar hoy. Descubre las últimas noticias del día 22 de noviembre del 2020 y el resumen más completo de ABC.es. Infórmate con la mejor información de las secciones del periódico para estar al día.

Si quieres estar al día de todas las novedades informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los imprescindibles titulares del domingo, 22 de noviembre que no te deberías perder, como estos:

En un ambiente festivo y sin ningún incidente. Con una manifestación adaptada a los tiempos que corren, los padres, profesores y colectivos afectados por la reforma de la ley educativa aprobada en el congreso este viernes se echaron a la calle en coche y colapsaron este domingo el centro neurálgico de Madrid y de otras decenas de calles por toda españa.

Rafael Nadal aseguró que ha perdido «una oportunidad importante» al caer con el ruso Daniil Medvedev en un partido en el que llegó a sacar para alcanzar la final del torneo de maestros.

Nuevo tropiezo del Barcelona y preocupación en la afición azulgrana, que presiente una larga y dura travesía por el desierto con dificultad, no solo para ganar algún título, sino para conseguir objetivos más mundanos como quedar entre los cuatro primeros para poder disputar la Champions el próximo año. Leo Messi, el capitán, el escudo, el espejo en el que los culés se miran, es el fiel reflejo, en estos momentos, de un equipo desdibujado, indolente, sin alma, desconocido y con graves problemas de liderazgo y de planificación. Once puntos de 24 disputados es una estadística que habla por sí misma. Tres victorias, dos empates y tres derrotas en ocho encuentros con forman al equipo de Koeman como el peor Barcelona de los últimos 25 años. Desde que se instauró el sistema de tres puntos por victoria (temporada 1995-96), nunca los culés habían empezado tan mal.

El Barça me recuerda mucho a mí cuando tenía veinte años: lo intentaba todo, pero sin saber nada, no era capaz de controlar mi talento, ni mi fuerza y confundía el amor con cualquier sentimiento. Pero ahí estaba, en el camino correcto y peleando en las batallas importantes, con las armas adecuadas, aunque fuera al precio de perder más de lo que ganaba. Tardaron, tardaron en llegar las ganancias. La impaciencia me jugaba malas pasadas. La ingenuidad era total, y aunque era un joven alegre y que nunca se rendía, la frustración y yo nos conocimos mucho mejor de lo que yo deseaba. Me tomó un tiempo calmarme y comprender a la vez que no podía calmarme demasiado.