Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de internacional del domingo, 21 de marzo del 2021

Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy, ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los mejores titulares del domingo, 21 de marzo que no te deberías perder, como estos:

Al menos 13 personas fueron detenidas este sábado durante una multitudinaria manifestación que tuvo lugar en las calles de Londres contra el confinamiento al que está sometida la población para evitar la propagación del Covid-19. Los miles de manifestantes empezaron a marchar alrededor del mediodía desde Hyde Park, donde el famoso activista y teórico de la conspiración Piers Corbyn pronunció un encendido discurso contra las vacunas en el que además aseguró que la cifra de muertes por coronavirus, que en Reino Unido ya superó las 125.000 desde el inicio de la pandemia, es similar a la de fallecimientos por gripe cada año.

La residencia principal de Donald Trump, Mar-a-Lago, tuvo que ser cerrada parcialmente después de que algunos miembros del personal dieron positivo por Covid-19, segun informa la BBC.

Un laberinto con 763 nombres preside la entrada al Israel Intelligence Heritage and Commemoration Center (IICC). «Son los agentes muertos en servicio cuyos nombres se pueden hacer públicos, pero hay decenas que han muerto y que, por motivos de seguridad, no figuran en estos muros», relata Nina Fattal, exagente de la inteligencia militar israelí jubilada que ahora trabaja como voluntaria en este centro que califica de «un lugar único, que solo puedes encontrar en un país como Israel». Situado a las puertas de una base militar al norte de Tel Aviv, el IICC nació hace once años con el objetivo de recordar a los caídos de todas las ramas de la inteligencia israelí: la militar, Israel Defense Intelligence (IDI), la encargada de asuntos internos y los territorios palestinos, Israel Security Agency (ISA), y el cuerpo encargado de operaciones en el exterior, el Institute for Intelligence and Special Operations, conocido mundialmente como Mossad y que este año cumple su 72 aniversario.

Joe Biden cumplía ayer dos meses en la Casa Blanca, con buena parte de su energía dedicada a asuntos internos: en especial, la gestión de la pandemia de Covid-19 y su campaña de vacunación y la crisis en la frontera Sur, que amenaza con colocar a la inmigración como el asunto de mayor voltaje político de su presidencia. La política exterior había quedado en un segundo plano hasta esta semana, pero en pocos días, la Administración Biden ha echado gasolina a las dos relaciones diplomáticas conflictivas y que marcarán el concierto global durante años: China y Rusia.

La reunión este sábado en un lujoso complejo hotelero cerca de Atenas de los ministros de Interior y Migración de España, Grecia, Italia, Malta y Chipre ha conseguido una declaración conjunta importante: los cinco países quieren que la Unión Europea garantice un reparto equitativo de la responsabilidad entre estados miembros en materia migratoria. Y también consideran que es necesario que el futuro Pacto Europeo sobre migración y Asilo consiga una cooperación efectiva con los países de origen y tránsito.

Siguiendo la ‘Estrategia de 24 Caracteres’ ordenada por Deng Xiaoping tras la unánime condena internacional por la matanza de Tiananmen, la diplomacia de China se había basado hasta hace poco en «observar con calma, asegurar nuestra posición, ocultar nuestras capacidades y esperar nuestro momento, manteniendo un perfil bajo y nunca reclamando el liderazgo». Pero con el presidente Xi Jinping, y sobre todo desde la guerra comercial con Trump y la pandemia del coronavirus, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino está en manos de los llamados ‘lobos guerreros’.

Pese a que el presidente Vladímir Putin ha intentado escenificar indiferencia, fingiendo que quita importancia al hecho de que su homólogo estadounidense, Joe Biden, crea que es un «asesino», lo cierto es que la procesión va por dentro. Putin intentó el jueves mostrar que no se siente ofendido, deseó salud a Biden, lo que unos interpretan como clara insinuación de que es una persona de avanzada edad y otros como una amenaza, y le propuso un encuentro por videoconferencia retransmitido en directo a todo el mundo.