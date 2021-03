Últimas noticias del domingo, 21 de marzo del 2021 | Descubre toda la actualidad y última hora de España Entérate las últimas noticias del día de hoy. El más completo resumen de las noticias de última hora del día 21 de marzo del 2021 en ABC.es. Descubre las últimas informaciones y sucesos de España, Internacional, Deportes y Sociedad, entre otros.

Aquí, los titulares del día donde, además, podrás conocer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día domingo, 21 de marzo en el mundo y en España:

Bajo el pretexto de exigir la «amnistía total», Pablo Hasel mediante, medio millar de afines a la extrema izquierda madrileña trató de tomar este sábado el Paseo del Prado, entre Atocha y la fuente de Cibeles, en una protesta que no fue comunicada a la Delegación de Gobierno. Un mes después del estallido violento acontecido en la Puerta del Sol, los radicales se echaron de nuevo a la calle para luchar contra todo aquello que catalogan de «Estado opresor». Y lo hicieron provistos de un manual de instrucciones propio de cualquier guerrilla urbana: cabeza y rasgos característicos tapados, ropa negra y cómoda, el nombre de los abogados apuntado en el brazo y la consigna de no romper la línea en caso de previsibles enfrentamientos con la Policía. Pero sin éxito.

No ha sido la pandemia del coronavirus la que ha provocado que «Espadas Zamorano», uno de los talleres más emblemáticos y con más historia en la fabricación de espadas haya cerrado sus puertas, después de 70 años. La noticia la ofrecía esta misma semana un usuario a través de las redes sociales, creando alarma y desconcierto entre sectores y vecinos del Casco histórico.

La Comunidad Valenciana ha notificado este sábado 13 muertes por coronavirus y 143 nuevos positivos. Son cifras que consolidan el descenso de la transmisión del covid-19 en la región, muy similares a las de los últimos días, en los que la autonomía ha venido registrando más de un centenar de casos y una decena de decesos diarios.

—No es una cuestión cómoda para mí. Yo tengo un gran cariño a Cayetana. Y la admiro mucho intelectualmente. Pero yo también he sido portavoz parlamentario de un partido. No tiene que mentir, pero tampoco tiene que decir siempre lo que piensa. Yo no recuerdo haber mentido. Pero sí recuerdo como una cosa muy habitual morderme la lengua.No me sirve como ejemplo de mal liderazgo de Casado.

Hace apenas dos semanas, el Partido Popular vivía uno de los momentos más complicados desde que Pablo Casado fue proclamado presidente nacional, en el verano de 2018. Y ha tenido unos cuantos ya. «El PP siempre ha sido un partido ciclotímico», advirtió entonces un dirigente nacional, cuando los frentes abiertos se multiplicaban y el partido exhibía una alarmante debilidad, agravada por el batacazo de las elecciones catalanas. «Pasará de la depresión a la euforia, ya lo verás, siempre ha sido así», avisó aquel parlamentario, en el núcleo de confianza de Casado. Ni él mismo podía imaginar que apenas tres días después Ciudadanos iba a protagonizar un arriesgado movimiento político en Murcia, de la mano del PSOE, que ha puesto patas arriba el tablero político y ha acelerado una fusión por absorción, por la vía de los hechos, en el fragmentado centro-derecha.

Una vez puede ser un error. Dos, casualidad. Hacer tres veces los mismo implica una tendencia. El nuevo presidente del Consejo de Transparencia, José Luis Rodríguez, no se esconde y los dictámenes de la institución que dirige cuando se trata de ofrecer o no al ciudadano las agendas de ministros y altos cargos del Ejecutivo no dejan lugar a dudas. De momento ya hay al menos tres casos en los que el Consejo se ha puesto del lado de la Administración –y no del ciudadano– permitiendo que se dificulte el acceso a las agendas de los cargos públicos.