Estar informado sobre las últimas noticias de hoy es esencial para conocer el mundo que nos rodea.

La empresa argentina ExClé Soluciones Biométricas C.A. y sus directores Guillermo Carlos San Agustín y Marcos Javier Machado Requena fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. por apoyar el fraude electoral de las parlamentarias del régimen de Nicolás Maduro realizadas el pasado 6 de diciembre. Los cargos imputados fueron por prestar la plataforma electrónica al sistema electoral del Consejo Nacional Electoral, «incluso por proporcionar bienes y servicios que la dictadura utilizó para llevar a cabo las fraudulentas elecciones parlamentarias», alega la sanción en contra de la empresa argentina que sustituyó a la cuestionada Smartmatic.

La tensión aumenta según se acerca la hora del esperado anuncio este mismo domingo sobre la posibilidad o no de llegar a un acuerdo para regular las relaciones entre la UE y el Reino Unido a partir del 1 de enero. Los aspectos más comprometidos siguen estando ahí y no hay síntomas que permitan pensar que si se pudiese llegar a un pacto este será fácil. Francia intentó añadir un poco de presión ayer mismo al decir que no le inquieta la posibilidad de que no se pueda llegar a un resultado hoy mismo y que si hay que seguir negociando para obtener un mejor resultado no tendría inconveniente en ello.

El 31 de diciembre de 2020 concluye el periodo transitorio del Brexit. Once meses después de que el Reino Unido saliera formalmente del bloque comunitario, con la llegada de 2021 se estrenarán las nuevas relaciones comerciales entre ambas partes, que se vienen negociando en las últimas semanas en un proceso que ha agotado ya todos los plazos.

El sentido del humor y la fascinación por la excentricidad son notas distintivas del alma inglesa, admirable por muchos motivos, aunque arrastre sus defectos (la hipocresía y el clasismo). El 15 de junio de 2016, solo ocho días antes del crucial referéndum del Brexit, acabó siendo un día de coña marinera. Nigel Farage, entonces de 52 años, el descacharrante líder del partido eurófobo y xenófobo UKIP, el nota de la pinta y el cigarrete, hizo esa jornada un esfuerzo infrecuente en él y se levantó a las cinco de la mañana. Objetivo: remontar el Támesis desde el puerto de Ramsgate, en Kent, hasta el mismísimo costado del Parlamento, capitaneando una flota «Leave» de treinta barquitos. Todo en defensa de los derechos de los pescadores británicos, según Farage machacados por Bruselas.

Las primeras noticias sobre un ciberataque a gran escala contra el Gobierno de EE.UU. llegaron el fin de semana pasado. Desde entonces, la respuesta durante días de la Casa Blanca ante un «hackeo» del que los expertos –y fuentes gubernamentales anónimas– responsabilizan a Rusia ha sido un silencio incómodo. «Que la Casa Blanca no haya hablado y protestado de forma agresiva y que no tome medidas punitivas es realmente algo extraordinario», criticó el viernes el senador republicano Mitt Romney, uno de los pocos críticos en su partido con el presidente Donald Trump.

Las negociaciones entre demócratas y republicanos seguían este sábado sin dar resultado para conseguir una ampliación del paquete de ayuda contra la pandemia de Covid-19. Las conversaciones para extender las ayudas aprobadas en primavera se arrastran desde el verano y están poniendo en riesgo los subsidios de los que dependen millones de estadounidenses y, además, una ley presupuestaria federal.