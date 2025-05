Si quieres estar al día de todas las novedades informativas de hoy , ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los imprescindibles titulares del domingo, 20 de febrero que no te deberías perder, como estos:

«Todos nos vemos un poco sobrepasados ante las sedes electrónicas. Que espabilen las instituciones. El ciudadano no puede vivir angustiado ». Con esta rotundidad resume Susana Asua, abogada de una «modesta asesoría», su quijotesca batalla para que las administraciones públicas mantengan la atención presencial. Su cruzada comenzó en la última campaña de la declaración de la renta, cuando la Diputación de Vizcaya obligó a los contribuyentes a presentar su liquidación a través de la sede electrónica. «Yo me dedico al derecho fiscal y me manejo, pero esta norma afecta de lleno a todos», apunta.

San Nicolás, la ‘Pompeya de La Palma’ , recorrió el mundo. Esta localidad del municipio de El Paso generó casi tanto impacto como el hipnótico y destructivo volcán de La Palma. De hecho, San Nicolás también tiene algo de hipnótico .

No hay justicia social sin equidad e igualdad de oportunidades. Arranca el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableciendo que «la libertad y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana».

Después de las elecciones en Castilla y León, Vox es uno de los inevitables temas de conversación política. Bueno, antes de la guerra del PP. Aunque no he encontrado estudios específicos sobre qué han votado los católicos en esa comunidad, del cruce de resultados de la encuesta del CIS estudio postelectoral de mayo del 2019, de la de enero de 2022, de la de tendencias de voto de la Comunidad de Castilla y León , enero 2022, y de los resultados del voto el pasado domingo, se podrían hacer algunas afirmaciones que, en términos generales, coinciden con ciertas percepciones comunes. Evito al lector los detalles técnicos de relación y extrapolación.

La investigadora del CNIO Marisol Soengas ha sido reconocida con el Premio Pezcoller-Marina Larcher Fogazzaro de la EARC a la Mujer en la Investigación del Cáncer. Su laboratorio ha identificado factores pro-oncogénicos que definen las llamadas ‘señas de identidad del melanoma’ y que lo distinguen de más de veinticinco tipos de cáncer.

El pasado miércoles, en el Palacio del Marqués de Salamanca, en Madrid, se celebró la primera y segunda edición de los Premios Sociedad Estadística e Investigación Operativa (SEIO) Fundación BBVA. Una ceremonia donde el director de la Fundación BBVA, Rafael Pardo, afirmó que «el Big Data actual, caracterizado por un gran volumen de datos, una amplia variedad de tipos (numéricos, textuales, imágenes, sonido) y la gran velocidad de procesamiento de los mismos, hacen ver que la Estadística y la Investigación Operativa son campos científicos absolutamente centrales, proveedores de modelos y herramientas que están detrás de multitud de procesos en un amplio abanico de facetas de la vida económica y social. Sin las potentes y versátiles herramientas de la Estadística y de la Investigación Operativa, la sociedad global e interconectada del siglo XXI no podría funcionar o lo haría de manera extraordinariamente ineficiente, derrochando recursos escasos».