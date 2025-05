Si quieres estar al día de todas las últimas horas informativas de hoy , ABC pone a disposición de los lectores un resumen con los mejores titulares del domingo, 20 de febrero que no te deberías perder, como estos:

El español Roberto Bautista , número 16 mundial y segundo cabeza de serie, derrotó al georgiano Nikoloz Basilashvili (22º) por 6-3 y 6-4, este sábado en la final del torneo de tenis masculino de Doha.

El Atlético puso fin a su mala racha en LaLiga con una contundente victoria contra el Osasuna (0-3), un partido dictaminado por la figura de Joao Félix , gol y asistencia para el portugués en su vuelta a la titularidad en la competición doméstica tras dos jornadas empezando como suplente. Pero fue Luis Suárez quien se llevó todos los elogios tras el 0-2, una auténtica obra de arte.

El Barcelona visita mañana Mestalla con la obligación de ganar para recuperar su plaza en la zona de Champions League. Xavi Hernández ha analizado el partido y ha dado algunas claves de lo que se encontrará ante el Valencia. Elogió a Bordalás pero no perdió la ocasión de cuestionar a los entrenadores que suelen perder tiempo para lograr puntuar. «Cada uno juega con sus circunstancias y las normas que el fútbol permite. Lo justo sería jugar con tiempo real . Jugar con el tiempo es lícito, pero jugando al fútbol. Lo otro es una trampa, es mi opinión. Pero no hablaba del Valencia ni de Bordalás, que es un gran entrenador», explicó el egarense, que valoró el trabajo de su colega en el Valencia: «Me gusta. Me parece un entrenador interesante , diferente a nosotros. El modelo de juego es diferente al nuestro, juegan más directo, pero me gusta la intensidad, el ritmo, la agresividad bien entendida, ganan segundos balones. Diferente a lo que trabajamos nosotros, pero me parece un gran entrenador, de ahí sus resultados».

El Ucrania-España que se debía jugarse el domingo de la próxima semana ha sido aplazado a la ventana de junio-julio. El partido, clasificatorio para el Mundial 2023, debía disputarse en Kiev, algo que no gustaba a la Federación Española de baloncesto teniendo en cuenta la actual situación en el país ucraniano.