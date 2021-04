Las últimas noticias de hoy de actualidad y la última hora de sociedad del domingo, 18 de abril del 2021 El contenido más importante de hoy, domingo, 18, abril 2021, en las últimas noticias de sociedad. Entérate de la información más importante, las últimas novedades y la última hora, con el más variado resumen de noticias de hoy.

Aquí, los titulares del día donde, además, podrás leer todas las novedades y últimas noticias de hoy en ABC. Todo lo que ha pasado este día domingo, 18 de abril en el mundo y en España:

En un ejemplo más del extremismo al que puede arrastrarnos el lenguaje inclusivo, estos días han generado polémica las páginas de un libro de Segundo de la ESO de Geografía e Historia en su edición de Andalucía que habla sobre «los judíos y las judías», pero también de otros términos que pueden resultar incluso irrisorios.

En el Hospital Universitario Torrejón apenas han visto ingresar en los últimos dos meses a pacientes con Covid mayores de 80 años. «Es uno de los cambios importantes que vemos. Ya no ingresan tanto, sobre todo los que llegan de las residencias», cuenta la doctora María Cruz Martín, miembro de la junta directiva de la sociedad de intensivistas SEMICYUC y jefe de Medicina Intensiva del hospital. El fenómeno no es exclusivo del centro. Los pacientes de perfil sénior también han caído drásticamente en el Gregorio Marañón de Madrid. «Si antes decíamos que dos terceras partes de nuestros pacientes tenían 80 años, ahora es al revés. Ahora dos terceras partes tienen menos de 60 años», resume Jesús Millán, jefe de Servicio de Medicina Interna del hospital.

Una fotografía marca la división entre la vida y la muerte. De un lado, un popular barrio de clase media de São Paulo es separado por una pista y un muro del cementerio público Vila Formosa, el mayor camposanto de toda Iberoamérica, y que desde hace un año es también el destino de decenas de millares de víctimas del coronavirus. En los últimos meses, se vive el colapso total. La imagen del arquitecto y fotógrafo local Leonardo Finotti, captada con un dron, es una de una serie de imágenes que él y su esposa, la arquitecta, Michelle Jean de Castro, registran hace un año para hacer tomar conciencia de la dimensión de la tragedia que vive Brasil por una pandemia que ahora mismo lo sitúa como el epicentro del coronavirus en el planeta.

Estos días hace mala mar. La flota está amarrada en Burela, Lugo, uno de los puertos pesqueros más importantes del mundo, sobre todo en capturas con anzuelo de la llamada merluza de pincho. Basilio Otero es el patrón mayor de Burela, presidente de la Federación Nacional de las Cofradías de Pescadores. Hay 220 en España, la mitad gallegas. Pero ni Basilio ni el resto de los trabajadores del mar en Galicia han sido vacunados. «Y aquí no pesa la edad –dice– porque hay de todas, ni las áreas sanitarias, porque somos de todas partes». «Han muerto tres compañeros por Covid. Y nadie se ha enterado. Solo sus familias. ¿Por qué? Fuimos esenciales durante la pandemia, nos pidieron que fuésemos patriotas y nos echáramos a la mar para que no faltase el pescado en los supermercados y ahora nos han olvidado. Hay compañeros que no han vuelto a sus casas en los últimos ocho meses. Contagiados o no, no contamos para la Administración».